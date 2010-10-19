بلاغ عن تأسيس جمعية متخصصة في أمراض القلب عند الأطفال بمدينة وجدة
تأسست خلال شهر رمضان المعظم لسنة 1431 هـ / الموافق لشهر غشت 2010 جمعية أطلق عليها اسم : “أصدقاء الطفل مريض القلب” تعنى بتوجيه و إرشاد أسر الأطفال مرضى القلب إلى الجمعيات المختصة في مجال جراحة القلب و تقديم الدعم المادي و المعنوي لهم خاصة و أن هذا المرض يتطلب تكاليف باهظة ترهق كاهل العائلات المعوزة و الجمعية بذلك تعزز ثقافة التضامن الموجودة أصلا عند المغاربة.
تتعاون الجمعية مع جمعيات رائدة في جراحة القلب عند الصغار أهمها: جمعية الأعمال الخيرية لأمراض القلب بالدار البيضاء.
و في خطوة أولى لها تمكنت الجمعية بفضل الله و قوته، و مباشرة بعد التأسيس من إجراء عمليات القلب المفتوح لأربعة أطفال بالمعهد الإنساني لأمراض القلب عند الأطفال بالدار البيضاء جلال شهر رمضان المبارك، بمساندة و دعم كبير من طرف العديد من أطباء مدينة وجدة خاصة الدكتور وسيم الرباني و الدكتور خربوش، و أخصائيي التحليلات الطبية كالدكتور زهير جوهر و الدكتور أعراب و أطباء بالمركز الاستشفائي الفرابي و آخرين، كل في مجال تخصصه.
و نحن إذ نتقدم بالشكر الجزيل لكل المحسنين الذين تكفلوا ماديا بالحالات الأربعة نخبرهم أن هؤلاء الأطفال و بعد إجراء الفحص الأول بعد شهر من إجراء العملية يتمتعون بصحة جيدة و لله الحمد.
و الله نسأل أن تجد هذه الجمعية الناشئة دعما قويا و شركاء ملتزمين من داخل الوطن و خارجه، حتى تكون شعاع أمل يضيء من شرق المملكة.
أعضاء المكتب:
الرئيسة : بشرى بوغرارة (أستاذة)
نائب الرئيسة: حسن معقول (أستاذ)
الكاتب العام: محمد بوغرارة (صيدلاني)
نائبته: فتحية محراش (موظفة)
أمينة المال: نصيرة جلول (مستخدمة بالبنك)
نائبتها: أمينة بوغرارة (أستاذة متقاعدة)
المستشارون: ابراهيم قابو (تقني)
أمينة عابد (أستاذة جامعية)
رضوان بوغرارة (مهندس معماري)
هذه صورة للأطفال الأربعة قبل إجراء العملية، نسأل الله لهم تمام العافية
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21 Comments
السلام عليكم ابني مريض بالقلب عمره 3 اشهر .ارجوا توجيهي
هذه مبادرة حسنة، و نتمنى لأطفالنا الصحة و العافية
contactez nous.
سلام لكل الاحو المغاربة انا شاب متزوج ولي طفلة .. ابلغ من العمر 32 سنة ابحب على من يساعدني لاجراء عملية في القلب راجيا من الله ان يجد طلبي هاذا من يساعدني 0670957320
السلام عليكم ابنتي تعاني من ثقب في القلب وضيق الصمام حالتها تدهورت كثيرأمرتني الدكتورة بان أجري لها عملية …المرجو ان توجهوني إلى إحدى الحمعيات رقم هاتفي هو 0690450828
salam ana oum yahya 3ando 2 to9bat fl9alb li y3awni llah yrham lwalidin rah mrid bzaf ma3ndich bach ndir lih l3amliya hada telf diyali 0699209082
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امي تعاني من انسداد الصمام حالتها تدهورت كثيرأمرني الدكتور بان أجري لها عملية المرجو ان توجهوني إلى إحدى الحمعيات رقم هاتفي هو.0661679948
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المرجو ان توجهوني إلى إحدى الحمعيات رقم هاتفي هو 0671274517
Byws-love@hotmail.fe
Salam ana dart 3amaliya nta3 9istara hadi 6 moin lakin ba9aa fiya ba3de a3raade o dork rani talaf ma3raaft mandir hit tbibe li mtaba3 3andah 3tani chi traitement o gali tab3aah ma3a dalika kanhas bli katjini fachla o sakhfa mohim hada hwa nemero dyali li bgha ydakhal 0630202454
السلام عليكم ابنتي تعاني من ثقب وضيق صمامات ارجو مساعدة
ر
هده رقم 0610158563
السلام عليكم ابن صديقي نور الدين يعاني بثقب على مستوي القلب ممكن رقم هاتف الجمعية فحالته الصحية متدهورة وينتمي الى عاءلة فقيرة رقم هاتفي 0678709858
ابن ابني يعاني من ثقب القلب عمره 8 شهور مع العلم منذ يومين جأءته حالة اختناق الرجاء افيدوني اذا يحتاج عملية مع العلم ليس بقدرتي على تكاليف العملية والعلاج
الله يجازيكم بالخير الاب ديالي مريض بالقلب الصمامات ضعاف او خاصو عملية فسرييع او المستشفى العمومي كيجرجرووو فيه او فالمستشفى الخاص طلبو ليه 12 مليون بلا مصاريف الدوا
السلام عليكم ابني يعاني من ثقب في القلب وضيق حاله تدهورت كثيرأمرني الدكتوربان أجري له عملية …المرجو ان توجهوني إلى إحدى الحمعيات رقم هاتفي هو 0625192321
السلام عليكم ابني مريض بالقلب عمره 3 اشهر .ارجوا توجيهي
تمن العملية 3 ملايين الله يجازيكم بالخير 0625192321
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أخوكم من موريتانيا عندي طفلة وهي توأمة لأختها ولديها ثقب في القلب عمرها ثمانية أشهر ، أرجو منكم النصح والإرشاد وجزاكم الله خيرا على كل حال.
07/08/2016
السلام عليكم بنت صديقتي تعاني من ثقب في القلب وضيق حالتها تدهورت كثيرا أمرنا الدكتور إجراء لها عملية في أقرب وقت المرجوا أن توجهوني إلى إحدى الجمعيات رقم هاتفي هو 0641167038
لإسم : محمد
الهاتف:0664551707
الموضوع: طلب المساعدة قصد إجراء عملية جراحية للقلب
وبعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه يشرفني أن ألتمس من جنابكم الموقر لماهو معهود فيكم من مساعدة ومساندة و داعم الضعفاء و المحتاجين،
وبناء على هذا الطلب أخبركم سيدي أني رزقت بطفل لايتعدى عمره الشهرين يحتاج لعملية جراحية لعلاج العيوب الخلقية المركبة في قلبه و في أقرب ألآجالْ، وبما أن هذه العملية جدة مكلفة أطلب منكم مساعدتي قدر المستطاع لأن حالتي المادية ضعيفة وغير قادر على تكاليف العملية عندي جميع الوثائق التي تثبت ذلك.
وفقكم الله في مهامكم و إلى ما فيه الخير و الفلاح لإسعاد الضعفاء و المحتاجين
وتفضلوا سيدي بقبول أسمى عبارات التقدير و الإحترام.
Ma petite fille dont l’age est de 6 mois a une large CIV de 11mm et une 2ème de 6,9 mm (CIA OSTIUM) elle a aussi une HTAP en plus de l’endocardite et probablement son valve pulmonaire est infecte ( ceci est extrait du compte rendu d’écho-cardiographie du 21/02/2017. Elle a commencé un traitement de lasilix
le traitement chirurgical s’avère nécessaire dans les jours a venir,cependant mes ressources financières sont limitées ,je cherche a me soutenir pour sauver la vie de ma petite
le dossier medicale est disponible
tel:0662771756