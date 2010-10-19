بلاغ عن تأسيس جمعية متخصصة في أمراض القلب عند الأطفال بمدينة وجدة

تأسست خلال شهر رمضان المعظم لسنة 1431 هـ / الموافق لشهر غشت 2010 جمعية أطلق عليها اسم : “أصدقاء الطفل مريض القلب” تعنى بتوجيه و إرشاد أسر الأطفال مرضى القلب إلى الجمعيات المختصة في مجال جراحة القلب و تقديم الدعم المادي و المعنوي لهم خاصة و أن هذا المرض يتطلب تكاليف باهظة ترهق كاهل العائلات المعوزة و الجمعية بذلك تعزز ثقافة التضامن الموجودة أصلا عند المغاربة.

تتعاون الجمعية مع جمعيات رائدة في جراحة القلب عند الصغار أهمها: جمعية الأعمال الخيرية لأمراض القلب بالدار البيضاء.

و في خطوة أولى لها تمكنت الجمعية بفضل الله و قوته، و مباشرة بعد التأسيس من إجراء عمليات القلب المفتوح لأربعة أطفال بالمعهد الإنساني لأمراض القلب عند الأطفال بالدار البيضاء جلال شهر رمضان المبارك، بمساندة و دعم كبير من طرف العديد من أطباء مدينة وجدة خاصة الدكتور وسيم الرباني و الدكتور خربوش، و أخصائيي التحليلات الطبية كالدكتور زهير جوهر و الدكتور أعراب و أطباء بالمركز الاستشفائي الفرابي و آخرين، كل في مجال تخصصه.

و نحن إذ نتقدم بالشكر الجزيل لكل المحسنين الذين تكفلوا ماديا بالحالات الأربعة نخبرهم أن هؤلاء الأطفال و بعد إجراء الفحص الأول بعد شهر من إجراء العملية يتمتعون بصحة جيدة و لله الحمد.

و الله نسأل أن تجد هذه الجمعية الناشئة دعما قويا و شركاء ملتزمين من داخل الوطن و خارجه، حتى تكون شعاع أمل يضيء من شرق المملكة.

أعضاء المكتب:

الرئيسة : بشرى بوغرارة (أستاذة)

نائب الرئيسة: حسن معقول (أستاذ)

الكاتب العام: محمد بوغرارة (صيدلاني)

نائبته: فتحية محراش (موظفة)

أمينة المال: نصيرة جلول (مستخدمة بالبنك)

نائبتها: أمينة بوغرارة (أستاذة متقاعدة)

المستشارون: ابراهيم قابو (تقني)

أمينة عابد (أستاذة جامعية)

رضوان بوغرارة (مهندس معماري)

هذه صورة للأطفال الأربعة قبل إجراء العملية، نسأل الله لهم تمام العافية

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