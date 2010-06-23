رسالة مفتوحة الى مستشارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس
القصر الملكي العامر —- الربـــــاط ——
لقد استبشرت ساكنة جماعة سيدي لحسن بعمالة إقليم تاوريرت خيرا بمقدم صاحب الجلالة نصره الله محمد السادس
يوم 19 اكتوبر 1999 بالجماعة بفضاء سد الحسن الثاني ,إذ د شن جلالته سد الحسن الثاني إلى جانب
مشروع بناء قرية نموذجية خلفا لقرية لغراس التي غمرتها مياه السد ,وقد أوكل إلى وكالة الشمال مهمة
الإشراف على تنفيذ المشروع,فبادرت هذه الأخيرة إلى تعيين مكتب للدراسة بالرباط الذي حضر إلى مقر عمالة تاوريرت عدة مرات
لمباشرة أولى الدراسات,وقد خصصت وكالة الشمال مبلغ 36 مليون درهم كما ورد في تقرير مجلسها الاداري
لسنة 2004 وما بعد .
وبعد إحداث وكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية ,هذه الأخيرة لم تتوصل بالمبلغ المذكور كما جاء في جواب الوكالة ردا على مراسلة
من المجلس الإقليمي لعمالة تاوريرت وقد واصل المجلس القروي ملتمساته إلى عمالة الإقليم للتدخل لدى الجهات
المختصة قصد إخراج هذا المشروع الملكي إلى حيز الوجود تنفيذا للأمر المولوي السامي
إن ساكنة الجماعة وبعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات تتضرع إلى السدة العالية بالله لإعطاء أوامره السامية
لإخراج المشروع المولوي الكريم الذي تفضل بتدشينه إلى حيز الوجود, وكم تتطلع الساكنة إلى زيارة أخرى
لانطلاق المشروع ولا سيما وساكنة الجهة الشرقية تنعم بوقوف جلالة الملك شخصيا على مشاريع تنموية شريفة .
أبقى الله أمير المؤمنين ذخرا وملاذا لشعبه الوفي وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه المولى
الرشيد وكافة الأسرة الملكية الكريمة إنه سميع مجيب .
خديم الأعتاب الشريفة
رئيس المجلس القروي لسيدي لحسن
الحاج احمد عزوزوط
144 Comments
انا شاب مزداد بعام 1993 يتيم الاب لديا 4 اخوات انات و امي اكتري منزل بمدينة كلميم ليس لي اي مدخول اعيش ضروف قاسية لايعلمها الا الله مولاي صاحب الجلالة اتقدم اليكم مولاي أمير المؤمنين قبول رسالتي هاته لما هو معهود عنكم ومانسمع عليكم من وفاء واخلاص وتفاني والسهر على شؤون المواطنين والمحتاجين اسمحوا لي يامولاي أمير المؤمنين ان اتقدم لكم بطلب النضر لي ضروفي هذا رقم هاتفي 0618436305
الموضوع طلب الحوصول عل مساعد
لفائدة خليل نوقيري الموقيم في مدينته الداخلة
في حي الوحدة الرقم 4586 بلوك الرقم 3
رقمالحلةالمدنية 450/1986
OD34194 رقم بيطق تعريف الوطني
رقم الهتيف 0641901108
يشريفوني أأرسيل لكوم هاد طلب لي الحوصل عل مساعدة مينكو
لي الشرف أن أتقدم إلي سموكم الكريم بملتمسي هدا الكرم منطوم
أ تولوتلك العيناية السامي و الاهتيمام الدي عهدناه فيكم لقضايا
المصالح المواطنين و الدي الإحتيج من خلاله لي حوسول عل مساعدة
منكومالشريف
كوني موطن مغربي مقيم بإقليم وادي الدهب الكور بيصفة رسمية
مند سنة 2006 وأنا من موليد1986وكوني علزب بساببة ضوروف
المزري في أوضلع المعيشي وضعيف الحلة المدية ولا أتوفر عل
عمل قار ولا أستفيد من أي أمتيازات أجتماعية ولا أتوفر عل أيةمداخيل
تعيني علي تحمل متطلبات الحية الأساسية
صاحب سوم الجلال المليك محمد الستاديس أوحيبوك في الله
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين صاحب الجلالة امير المؤمنين وبعد السلام على جلالتكم اريد ان اتقد بطلب (انا اسمي عبد الله الغيلاني رقم البطاقة الوطنية IA77598. المزداد بتاريخ 08.03.1983 الساكن ب قصبة تادلة) صاحب الجلالة انا مهاجر مغربي فالديار الايطالية من 2003 انتها لي جواز سفري ف 2011 لكن عندما لادفع الملف لزيادة فيه او تبديله لا يريدون حتى الكلام او العنصرية الطبقية لهدا اطلب من جلالتكم سوى الوقوف عاى هدا الملف لاني 14 سنة لم اشف اهلي واشتاقت نفسي لارى بلادي يقولون لي ان المشكل اني مهاجر غير شرعي لكني مغربي و معتز و افتخر ب مغربيتي و ملكي ارجو من الله و منكم ان توفو لي بهدا الطلب الله ا طول ف عمر سدنا و هذا هاتفي 00393897645532
السلام التام بوجود مولانا الامام امير المؤمنين جلالة الملك احسن ملك على الوجود و بعد سيدي وملكي العزيز اني فتاة في 26 من عمري وابي كان جنديا في الصحرا المغربية وانا التمس من جلالتكم مد يد العون لاسرتي فابي متقاعد و تقاعده لا يكفي لسد حاجياتنا انا تزوجت ولدي ولد يبلغ من العمر سنة واحدة وزوجي لديه اجازة و عدة ديبلومات ولكن لم يجد عمل قار و ليس لدين مسكن نطلب من جلالتكم قبول طلبي هدا مع كامل احترامي و تقديري لسيادتكم حفظك الله و نصرك يا احسن ملك على الوجود ادام الله لك الصحة و العافية. ملحوضة: هذا رقمي 0666753168
من رعايا الجانب الشريف لمولانا أمير المؤمنين
تنسيقية جمعيات المجتمع المدني
جهة الدارالبيضاء الكبرى ( أنفا )
الــــــــــــــى
السـدة العالــــــيـــة بــــالله
صـــاحـب الجلالة الملك سيدنا و مولانا
محمد السادس نصره الله و عظمه
مولانا أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادس أيدكم الله و نصركم بعد تقديم فروض الطاعة والولاء.نحن فئة من رعاياك الأوفياء صرنا على درب أبائنا وأجدادنا في حبكم والولاء الى سدتكم العالية بالله
وحب هذه الارض الطيبة أرض الأولياء الصالحين.
نحن خدام العرش العلوي الشريف من ممتهني حراسة السيارات بمقاطعة أنــفا ومقاطعة المعاريف نستنجد بكم يا أمير المؤمنين من طغيان من يتولون أمورنا في مجلس المدينة .هؤلاءالذين أحلونا دار الهلاك فحاكمونا حكم القهر والاستئصال من الوجود بتفويت هذه الصفقة الخبيتة الى الشركة الراعية لنشر عدادات الوقوف على مختلف شوارع وأزقة البيضاء دون مراعات أدنى شروط الاحتكام النزيه والبريء.
عدد يفوق 7500 أسرة,كل فرد يعيل 4 أشخاص على الأقل ليصل العدد الى ما يناهز21 ألف نسمة بمقاطعة المعاريف.وحوالي 3000 فرد بمعدل4 أشخاص على الاقل حيث يصل العدد الى ما يناهز 15 آلاف نسمة بمقاطعة أنــفا.2800 أسرة بمقاطعة الصخور السوداء المجموع 38.800 ألف نسمة من رعاياكم يا أمير المؤمنين بين مطرقة مجلس المدينة و سندان شركة التنمية المحلية أو بالاحرى شركة الابادة الجماعية . هذه الشركة التي تنعم بها علينا مجلس مدينة الدار البيضاء والذي تمخض عن ولادة عسيرة في التسيير فأنجب لسكان مدينة الدارالبيضاء وحل الفقر و الضياع ستغرق فيه هذه الأعداد الضخمة من رعاياكم يا أمير المؤمنين.
نحن نعلم يأمير المؤمنين أنك لن ترضى لرعاياك الذل و المهانة فما فتئت ترعى رعيتك تنادي لهم بالظل واليمن والعيش الكريم وتجعل فقراء رعيتك في بؤرة اهتمامكم المولوي وتوصي بهم خيرا الى المسؤولين.
لــنــا اليقين بأنك أب و ملك الفقراء و المحتاجين و أبناؤك من رعاياك في حضنك يلتمسون منك رفع الظلم والاستبداد وكشف القهر و الاستئصال.
وتقبلوا سيدي صاحب الجلالة نصركم الله وحفظكم في ذريتكم وصنوكم وأسرتكم وشعبكم الوفي.
والسلام على المقام العالي بالله ورحمة الله وبركاته.
سويبة عزالدين .الكاتب العام لجمعية لاكورنيش لحراسة السيارات…0649392244
مولاي أمير المؤمنين بعد رفع آيات الولاء ولاخلاص الي مقالكم العالي بالله وتقديم التهاني والمتمنيات الجلالتكوم يسعدني أنا أقدم إلي جلالتكوم يامولاي طلبي هذا هو أملي الوحيد بالقبول أنا شاب عمري 20 سنة ولديةمستوى الباكالوريا بغيت ندخل العسكر يامولاي هذا هو رقم البطاقة الوظنيw395444 رقم الهاتف 0606798073 شكران يامولاي
السﻻم عليك مولاي الملك محمد السادس
أنا أبلغ 24 سنة من من عمري وﻻ أملك عمل قارا .ومستوايا الدراسي. أولى باك
وقد قدمت عدة طلبات للقوات المساعدة .ووالدي مريض ومنهك..
واﻷن موﻻي أتوسل إليك وأملي الوحيد هو خدمة الوطن.رقم البطاقة الوطنية ec30389 ورقم هاتفي 0603001379.وشكرا
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين.
رسالتي إلى صاحب الجلالةاللملك محمد السادس حفظه الله ا1992/01/31 رقم بطاقتي BH 368128 أريد تحدث مع الملك محمد السادس حفظه الله في أمر استعجالي بيني و بينه.
هاتفي 0697038369-
انا اسمي سعاد من مدينة اسفي اريد ان اقول للملك محمد السادس اننا اشتقنا اليه كتيرا واريده ان يزورنا في مدينة اسفي واريده ان اتكلم معه ولو مرة واحدة في حياتي واريده ان يزورنا في بيتي المفتوح له داءما هاتفي هو0694944084هدة رسالة الى ملكي اتمنا ان تصله
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين. رسالتي إلى صاحب الجلالةالملك محمد السادس حفظه الله
اريد ان اطلب من سيادتكم مساعدتي في شراء منزل للاستقرار انا و عائلتي المتواضعة.رقم البطاقة D820099.والهاتف 0600126153.
وشكرا يا سيدي.
آلسلام على مقامكم العالي بالله
سيدي اعزكم الله
،نعم سيدي اعزكم الله
بعد تجديدي لفروض الطاعة والولاء الدائمين للعرش العلوي المجيد،انحني تقديما لبيعتي ووفائي ونيابة عن اهلي وآل بيتي،لكم منا الوفاء والإخلاص واننا جند مجندون وراء الله الوطن وجلالتكم
مولاي حامي حمى الوطن والدين
بعد الله سبحانه وتعالى استعطفكم يا مولاي ان تشملوني بعطفكم
رقم بطاقة التعريف الوطنية BB88202 المرحوم رجل الامن رقمه 62629 رقم الهتاف 0658176489
انا زوجة رجل الامن المرحوم الدي وفاته المنية مخلفا طفلين احدهما مريض مزمنا واجري عمليتين جراحيتين ليس لدي اي مدخول اخر استعين به علي مصاريف الحياتة المعاش الذي اتقاضاه هو 38الف درهم لا يكفني لمعيشة الاطفال وتدريسهم والعلاج و الطلب رجية منكم مساعدة بمادونية سيارة اجري او اي مورد اخر للدخل انني استعطفكم سيدي لتجودون عني باريحتكم وتقدروا طروفي العائلية الصعبة وتنعموا علي بمساعدة
.
دام الله عزكم،وأدام عليكم نعمة الصحة والعافية وأقر عينكم يا مولاي بسليل الأسرة العلوية الشريفة الأمير سيدي
.الحسن،وكافة الأسرة العلوية الشريفة انه سميع الدعاء
(الله يبارك فعمر سيدي)
سلام انا اسمي هاجر من الدار البيضاء عمري 24 وابي مريض شوي وامي هي اللي تشتغل علينا في التنظيف وعايشين بغرفة وحدة وصاحب المنزل حاب يخرجنا وماعندنا وين نمشي وانا ماحابة اتوسخ بالشارع واترجاك يا ملكنا محمد السادس انك تساعدنا وراح استنى شي منك لحنى اخر يوم لي فعمري وهدا رقمي 00212637719048
السلام التام مع كل التقدير والاحترام الى ملكي العزيز نصره الله وحفضه طلبي هو انني من اسره فقيره وابي مريض انا حاصل على شهاده الباكلوريا وحلمي ان انضم الشرطه الدفاع عن وحدتي الترابيه وحمايه ملكي بروحي ودمي ففي انتضار ردكم تقبل مني سيدي اسمى وارقى عباراتي التقدير والاحترام
رقم هاتفي 0655406200
السلام عليكم ورحمة لله تعالي وبركاته رسالتي إلى صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه لله ونصره. أخي معاق اعاقه دهنيه وجسديه سنه 35 سنه نحن من أسرة فقيره قامت صاحبة السمو الاميره للا مريم حفظها لله واعزها بمساعدة أخي المعاق وذالك بتسليمه رخصة سيارة أجره من النوع الصغير لكن المكتري منا سيارة الأجره قاما بالاستلاأ عليها لنفسه رغم انتهاء تاريخ عقد الكراء لأنه من عائلة غنيه والغني هو لله دام لله عزام ودام عليكم نعمة الصحة والعافيه وأقر عينكم يا مولاي بسليل الأسرة العلوية الشريفه الأمير سيدي الحسن وكافة الاسره العلوية الشريفين سميع الدعاء (لله يبارك في عمر سبدي )00905448689068 رقم هاتفي وهاد رقم أهلي بالمغرب 0675221319 مع كافة احترامي وتقديري
السلام عليكم ورحمة لله تعالي وبركاته رسالتي إلى صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه لله ونصره. انا أيوب الدوازي من فاس بنسودة 20 عام . بغي نخدم في القوات المسلحة الملكية المغربية
سلم عليكوم ياسحبا الجللة انا شب امي مقريش معندي حتشي خدمةمزوج أطاوب مسعدة من جللت امليك نصره لله kb87821
0632213036ولكم جزلة شكر هذا نيداء من إبنة الوطن
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمدُه ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهْدِ اللهُ فلا مضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، بعثه اللهُ رحمةً للعالمين هادياً ومبشراً ونذيراً. بلّغ الرسالة وأدّى الامانة ونصحَ الأمّةَ فجزاهُ اللهُ خيرَ ما جزى نبياً من أنبيائه. صلواتُ اللهِ وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى صحابته وآل بيته، وعلى من أحبهم إلى يوم الدين.
أما بعد سيدي سلام الله عليكم ، بعد تجديدي لفروض الطاعة والولاء الدائمين للعرش العلوي المجيد،انحني تقديما لبيعتي ووفائي ونيابة عن اهلي وآل بيتي،لكم منا الوفاء والإخلاص واننا جند مجندون وراء الله الوطن وجلالتكم .
مولاي حامي حمى الوطن والدين
بعد الله سبحانه وتعالى استعطفكم يا مولاي ان تشملوني بعطفكم العلوي ان تنظر الي عيني مولاي الكريمتين ، سيدي أنا طالب من مواليد 1995 بكلية الشريعة والقانون ايت ملول بأكادير رقم بطاقتي JK22759 مشكلتي أني لم أحصل على منحة الدراسية ،وكما تعلمون المنحة الدراسية هي التي تساعد الطالب على تسدد ديون من نقل الحافلة و شراء الكتب ، خاصة طالب العلم الشرعي ملزم بكتب عديدة وغير ذلك من المصاريف اليومية … هذا هو طلبي يا سيدي أرجوك ساعدني رقم هاتفي 0641487400 .
وأدام عليكم نعمة الصحة والعافية وأقر عينكم يا مولاي بسليل الأسرة العلوية الشريفة الأمير سيدي الحسن ،وكافة الأسرة العلوية الشريفة انه سميع الدعاء.
سلام يا ملكونا العزيز انا اسمي الحبيب من مدينة بوجدوار اصلي من مدينة الصويرة اردمنك المعونا لي جاب الله رقم الهاتف0659477064 رقم بطاقا الوطنيةsl4787
السلام اعليكم يا صاحب الجلالة موضوع, طلب مساعدة,
اقدم نفسي اسم نورالدين
امقشو عمري 21 سنة اسكن في مدينت تزنيت
لدي ثلاث اخوة و امي وبما اني الاكبر علي رعايتهم
مندو ان كونت صغيرا
فلم ارى يوما ابي يقول هل ابناء اكلى شيا ام لبس شيا ام….. حاليا
اعمل في الكهرباء المباني لكن الثمن بصيط جدا
مجرد عامل رغم ان المعيشة في هاده الوقة غالية الثمن ولدلك ارسلت اليك هده الرسالة
ولكل هادى فائني افكر ان ااسافر بلادي الى الديار الاروبية
بسبب هاده المعيشة ليس من السهل علي ان ادهب واترك
اخوتي بدون اي شي اليوم ادى لم يكن لديك فئن الجميع ليس معك. طلب المساعد والله المعين نورالدين امقشو
السلام اعليكم يا صاحب الجلالة موضوع, طلب مساعدة,
اقدم نفسي اسم نورالدين
امقشو عمري 21 سنة اسكن في مدينت تزنيت
لدي ثلاث اخوة و امي وبما اني الاكبر علي رعايتهم
مندو ان كونت صغيرا
فلم ارى يوما ابي يقول هل ابناء اكلى شيا ام لبس شيا ام….. حاليا
اعمل في الكهرباء المباني لكن الثمن بصيط جدا
مجرد عامل رغم ان المعيشة في هاده الوقة غالية الثمن ولدلك ارسلت اليك هده الرسالة
ولكل هادى فائني افكر ان ااسافر بلادي الى الديار الاروبية
بسبب هاده المعيشة ليس من السهل علي ان ادهب واترك
06.18.12.78.66 اخوتي بدون اي شي اليوم ادى لم يكن لديك فئن الجميع ليس معك. طلب المساعد والله المعين نورالدين امقشو
2016 At 16:10
سلام عليك ياحبيبنا محمد ربينا يخليك لينا يارب انا سميرة عمري 24 بحبك ولهي يا مولانا لما كنت صغيرة كنت بتمنا اتزوجك وأقسم بالله عظيم انا ان محتاجك تعاوني انا رياضية بدي اعمل مشروع معنديش اهلي مايقدرو يعاونوني مكفيهم معييشتنا انا امي مريض بي سكر عصاب بدي تساعدنا ارجوك يامولانا امنيتي اشوفك يارب
asalamo alaykom ya malikana al3azi ana wafae min lkhmisset omniyati nchofek ontkelem m3ak lah ihefdek lina
بسم الله الدي خلقن بينعمتيه وجعلن فقر ولكين الحمد الله عندنا مليكون الغزيز اتلبو منك الموعونا بي شياء الدي توقدمو لي الكتير او القليل الله ارحم ولدين تعون معنا يا ملكونا الغزيز هد رقمي 0659477064
السلام عليكم ورحمة الله
رسالتي الئ ملكنا محمد السادس حفظه الله
انا مقيمة في الديار الاسبانية لدي طفل لا اجد عمل ولا اوراق حالتي المادية ضفيفة جدا ارجو المساعدة وهذا رقم هاتفي 0034632779190 وأدام عليكم نعمة الصحة والعافية وأقر عينكم بسليل الأسرة العلوية الشريفة الأمير سيدي الحسن ،وكافة الأسرة العلوية الشريفة انه سميع الدعاء.
السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته إلى صاحب جلالة الملك نصره الله أرجو منك المساعدة جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين. رسالتي إلى صاحب الجلالةالملك محمد السادس حفظه الله اريد ان اطلب من سيادتكم .انا شاب من طنجة. 1981.10.26.رقم البطاقة الوطنية. KB6162.عازب ابحث عن عمل .أنوار المروني.0600190690
salamo 3alikom malikna lhbib ana kanbghik bzaf hit hamina o m3ayachna f2aman bla bik bladna khawya llah ykhalik ana mahtajak t3awani 3andi ola bac o diplome marketing o kan9alab 3la khadmao mal9itch 3yit mandfa3 walid 3andi makhdamch o ana li b9it 3and walidya o makaynch li y3awana llah ykhalik sa3dni ana kantrajak llah yhafdak lina o ytawal lina f3amra o mayhramnach mnk ya rab hada num dyal 0636632215
سم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام
على اشرف المرسلين
أما بعد ، بداية عملي في الجيش كانت سنة
1979 في مدينة الرصاني عمالة الراشدية وبعد تدريبي كنت في الوحدة المختصة بالشرطة العسكرية
والحراصة فوق صومعة ضريح مولاي علي الشريف عند أبواق الأذان للمراقبة ،وإنتقلت إلى الصحراء
المغربية بالأقاليم الجنوبية وشاركت في بناء الجدار الأمني من الحزام الاول الى الحزام
السادس وقد شاركت في معركة كلثت زمور سنة 1981
الاولى في شهر يناير 1981 والثانية في شهر
غشت 1981 وشاركت في هجوم
امغالة وكذلك في هجومات خارج لحزام ، وأمسكت بأسير من ميلشيات العدو خارج الحزام في
نواحي عوينت الرتمية وشاركت في هجوم راس إدو خارج الحزام شرق الزاك وتابعنا العدو إلى
ان ادخلناه إلى التراب الجزائري وصعت الطائرة الحربية الميك الجزائرية بعلو 500 قدم
فوق رؤوسنا ورسمت خط الحدود في السماء بالدخان
ونحن نطارد جبهة البوليزاريو في الأراضي الجزائرية وثم توقيفنا من طرف رؤسائنا وعدنا
بعد ذلك إلى الزاك داخل الحزام الأمني وإستمرينا في بناء الجدار الأمني على طول 2600كيلومتر
حتى ربطنا الحزام مع الكويرة وأنا كنت فرد من الفيلق السادس للمشاة العسكرية المغربية
وكنت ايضا من الجنود العشر الاولين من الفيلق السادس الذين ربطو البر بالبحر في الكويرة
وكانت الهزيمة للعدو والانتصار المملكة المغربية واصبحت جملة من طنجة الى الكويرة حرة
مستقلة وفي النهاية عدت مهضوم الحقوق رغم أني حررت الصحراء المغربية وبالمقابل يستفيد
الخونة مكاني أنا مند توقيفي من العمل وانا أطالب الإدارة العسكرية واراسلها بدون جدوى
كأنني لم ادافع عن الوطن يوما ما وجميع المسوؤلين يقولون لي بأن حلي لدى جلالة الملك
نصره الله وأنا أقول لك ياصاحب الجلالة بأن
تلتفت إلى ملفي هذا وجزاك الله خيرا قائدنا الاعلى نصرك الله وأيدك وإذا ساعدتني فإنك
ساعدت أسد من الأسود وجميع الأبواب أغلقت في وجهي وقد راسلت من قبل واسط المملكة واجابوني
بأنه لدي حق إلتماس مع إدارة الدفاع الوطني ومؤسسات الأعمال الإجتماعية للقوات المسلحة
الملكية بعد دراسة شكايتي وقد راسلتهم وكانت من بين متطلباتي الإستفادة من بطاقة قدماء
المحاربين وانا أمتلكها مند سنة 2005 بدون إستفادة لأن سببها هو الحروف المنسوبة إليّ
ضلما وعدوانا DJ وهما حروف حماية لمصلحة المعتدين عليا وهم
حروف تمنعني من أي إستفادة من الوطن ،كان طلبي سيارة أجرة وهم ليس لديهم الحق في ذلك
بينما أنا لدي الحق الكثير وأنا بدون عمل واب لستة اطفال ومن بينهم طفل معاق عمره ست سنوات ونصف وضاع لهم حقهم في العيش
الكريم في الوطن وليس لدي دخل مادي والمسوؤلية كثيرة جدا أنا أرجوكم سيدي جلالة الملك
محمد السادس نصرك الله ورعاك بأن تنظر إلى قضيتي هذه وانا معروف بالانظباط في عملي وخير دليل انا موجود في الفيديو الدي يعرض معركة امغالا بصورة وضحة والفيديو الثاني الدي يعرض جيوش المغرب والبوليزاريو في الحزام الامني بالصحراء المغربية بصورة وضحة كدلك .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته بوبكر قايدي
salam w3alikom sidna khbib 7na bla bik walo sidi ana britak 3la wa7d lmoudou3 darori ana ma ra ngolik 3tini ma walo ana ri brit ngolik chi 7aja daroria allah ykhalik ha num diali 0680867262
بسم الله السﻻم عليكم رسالتي الى ملكنا محمد السادس نصره الله وأيده لذيا اخوان معاقان 27و29سنة ومتزوجان يريدان عيشا كريما يسكنان بمدينة القنيطرة المغرب العربي 67 بئرالرامي الهاتف0665780120
اللهم إحفظ امير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وباقي الاسرة العلوية الكريمة
وانا أتمنى من صميم قلبي ان القاه في يوم من الايام وأطال الله في عمره ومتعه باصحة والعافية الله ينصر سيدنا
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ميلود من العيون الصحراء المغربية أنا فقير ابغيتك تعوني الله اجازيك الله الوطن الملك هذي نمرة ديلي 0672426519 أنا من1990 ونا في مدينة العيون حتي الآن أريد مساعدة منك الله اجازيك
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
من الاقاليم الجنوبية للملكة المغربية اقليم اسا الزاك معكم حبيب نصري توجهت الى عمالتنا باسا الزاك ولم اجد من يستقبلني او يبدي ادنى تقدير للمشروع الدي منحتني اياه الجمعية المغربية ومن اهده النقطة اوجه رسالتي الى من يهمه امر المواطن المغربي .عاش الملك الله ينصر سيدنا محمد السادس والله اطول لينا فعمرو .حبيب نصري jz4098
السلام عليكم الله يبارك في عمركم يا صاحب الجلالة نصرك الله
انا شخص معاق ابن مقاوم حالتي المادية ضعيفة متزوج واب لطفلين واحتاج لعملية جراحية عاجلة ولم أستطيع إجرائها لان حالتي المادية ضعيفة لهدا اطلب منكم مساعدتي والله لا يضيع اجركم والسلام
السلام عليكم
اريد ان أوضح لكم أكثر عن الوثائق الموجودة عندي للمرحوم والدي بطاقة المقاومة وبطاقة العضوية ووثيقة السجن والتعديب من المستعمر ومساهمة مادية عند تحرير الوطن وعودة المغفور له محمد الخامس وعدة وثائق أخرى ولم نحصل على اي تعويض او مساعدة من الدولة لهدا اطلب منكم مساعدتي والله لا يضيع اجركم والسلام
الهاتف:0665901223
ألله ينصر ملكنا الحبيب ويطول عمره آمين يارب العالمين
/سلام عايش الماليك نصراه اللّٰه انا عبد الكريم فقير معنديش بغيت مسعادة من صاحيب الجلاله ياربي يكون ةاد شي بصاح انا من مدينة الحسيمة بغيت تقبل هاد الريسلة نمرا ديالي 0643315886
الى ملكنا العزيز الذي نحبه الى الملك محمد السادس نصرك الله و ايدك
انا كريم بن لمليح مواليد 1981 الحامل للبطاقة الوطنية c792904
الحاصل على بكالوريا علوم رياضية و دبلوم تقني متخصص وانا مريض منذ الصغر حتى الان اجريت عملية جراحية بسبب مرض نادر في الراس و انا اتابع ادوية ضرورية طوال العمر مع المتابعة الطبية اللازمة
مشكلتي لم استطع اتمام دراستي و لا العمل بسبب المرض و اني لا يمكنني القراءة ولو جريدة و والدي متقاعد و ليس لدي اي مدخول للحاجة
اطلب من سيادتكم الموقرة رخصة سيارة الاجرة طاكسي صغير
آمل سيدي ان تتقبل مني طلبي هذا
حفظك الله و نصرك و اعانك على فعل الخير
الهاتف 0642463732
انا سيدة عمري 50سنة اصبت باسرطان انهكني العلاج ولم اعد قادرة على العمل في البيوت ولم اعد قادرة على تسديد الديون لسكن الاقتصادي الان مهددة بلافراغ والتشرد انا وابناءي السغار طالبة من مولاي ادام عزه ان يساعدني على هده المحنة نصره الله وحفضه هدا رقمي 0627604412
0034660665861الداودي فتيحة سلام عليكم تحياتي لحارة لجلالة لملك محمد السادس وللأسرة لملكية عندي شكوى
السلام عليكم تحياتي الحارة لجلالة الملك محمد السادس والاسرة الملكية عندي طلب
تحياتي الحارةلجلالة الملك محمد السادس والاسرة الملكية حفضكم الله هاد رقمي 00212626394470
السلام عليكم
تحياتي احلى من انيش الطلح وازكى من رائحة المسك الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصرو والله يطول فعمرو بصراحة انا مواطن مغربي من الاقاليم الجنوبية للمملكة . رغم البطالة والفقر اعشق وطني لكوني احب الاسرة العلوية عامةاطلب من الله ومن صاحب الجلالة ان يساعدني لاشتري دراجة نارية ثلاثة عجلات طريبورطور لكي اساعد نفسي قليلا من ينسى الخير فهو ليس انسان فانا ل انسى خيركم دعمتوني في مشروع لكن ….. لم يعطوني ولو دقيقة فلهدا لم اتوصل بمشروعي لكونه من ممتلاكاتكم . وتحيا تحياكم فان غاب النظر عنكم فالقلب لا ينساكم مع احتراماتي الكاملة
الله الوطن الملك
Salamo alykom sahib jalal ana fi haja ila 3amal wa jazkom laho khayrap 06.72.83.53.71m