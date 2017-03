La focalisation: cours suivi d’exercices pour les élèves des premières années du bac

A- La focalisation zéro

Dans la focalisation zéro, le narrateur règne sur son univers romanesque ( narratif) comme Dieu sur Sa Création. Il sait de ses personnages ce que eux-mêmes ne savent pas : leur passé, leur devenir, leurs actes ; leurs sentiments ; leurs pensées les plus secrètes, les plus intimes, les plus enfouies danes dans leur fort intérieur.

Dans le cas de la focalisation zéro, ‘’le narrateur en sait plus que le personnage’’

N > P

‘’ Ce jour-là, Jinn et Phyllis étaient allongés côte à côte, au centre de leur ballon, sans autre souci que de jouir de leurs vacances en se laissant griller par les rayons de leurs trois soleils. Jinn, les yeux clos, ne songeait qu’à son amour pour Phyllis. Couchée sur le flanc, Phyllis regardait l’immensité du monde et se laissait hypnotiser, comme cela lui arrivait souvent, par la sensation cosmique du néant’’

La Planète des Singes ; Pierre Boulle

Ce qui est écrit en caractère gras ne peut pas être perçu par les yeux d’un être humain : il a fallu que le narrateur pénètre dans la conscience du personnage pour savoir à quoi il pense.

B- La focalisation interne

Dans la focalisation interne, le point de vue est représenté à travers le regard d’un personnage, que ce personnage soit narrateur ou simple acteur.

1- Dans le cas où le narrateur parle de lui-même, il ne peut pas en savoir plus que le personnage qu’il est. Le narrateur en sait donc autant que le personnage qu’il est.

N= P

Dans ce passage, le narrateur se confond avec le personnage

‘’Je recouvrai enfin mes esprits. J’occupai un des appartements les plus confortables de l’Institut. Les singes s’étaient montrés généreux. J’avais un lit. Je lisais tous les journaux ; je pouvais sortir, me promener dans les rues, assister à n’importe quel spectacle. Ma présence en un lieu public suscitait toujours un intérêt considérable, mais l’émoi des premiers jours commençait à s’apaiser’’

La Planète des Singes ; Pierre Boulle

2- Dans le cas où le narrateur est différent du personnage dont il parle ou qu’il décrit, la focalisation peut être autre qu’interne.

Bien que le narrateur soit un personnage, la focalisation n’est pas interne mais externe car le narrateur ne sait de ce qui se passe devant lui ,que ce qu’il voit : gestes, mouvements, actions…..

‘’Le chauffeur est descendu. Il me tourne le dos. Il m’est à moitié caché par de hautes herbes qui me séparent de la voiture. Il tire la portière pour faire descendre le passager. Je ne m’étais pas trompé, c’était un officier ; au moins un commandant ; je vois briller de nombreux galons. Il a sauté à terre. Il fait quelques pas vers nous, sort des herbes et m’apparaît enfin en pleine lumière. Nova pousse un hurlement, m’arrache son fils et court se réfugier avec lui dans la chaloupe…’’

La Planète des singes ; Chap.XI ; Troisième partie

C- La focalisation externe

Dans la focalisation externe, le narrateur ne sait de ses personnages que leurs faits et gestes : il ne sait d’eux que ce qu’ils font ou disent. Il les voit se mouvoir devant lui sans savoir à quoi ils pensent, ce qu’ils vont faire ou devenir…

Dans le cas de la focalisation externe, le narrateur en sait moins que son personnage

N < P

‘’Elle fait quelques pas dans la chambre et s’approche de la grosse commode, dont elle ouvre le tiroir supérieur. Elle remue les papiers, dans la partie droite du tiroir, se penche, et, afin de mieux voir le fond, trie un peu plus le casier vers elle. Après de nouvelles recherches elle se redresse et demeure immobile, les coudes au corps, les deux avant-bras repliés et cachés par le buste, tenant sans aucun doute une feuille de papier entre les mains.

Elle se tourne maintenant vers la lumière, pour continuer sa lecture sans se fatiguer les yeux. Son profil incliné ne bouge plus. La feuille est de couleur bleue très pâle, des formats des papiers à lettres, et prote la trace marquée d’un pliage en quatre.’’

La Jalousie ; Alain Robbe-Grillet

NB: voir B2

Exercice : Déterminez le type de focalisation ou point de vue

1-L’orchestre attaquait une nouvelle dans, Ismène riait aux éclats, là-bas, au milieu des autres garçons, et voilà, maintenant, lui, il allait être le mari d’Antigone. Il ne savait pas qu’il ne devait jamais exister de mari d’Antigone sur terre et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir.

Antigone ; le Prologue

2- Fatma écoutait de tout son corps tendu, ses yeux suivaient chaque geste, ses doigts esquissaient inconsciemment des mouvements brefs. Aux soupirs de ma mère, elle répondait par des soupirs, aux hochements de tête par des hochements de tête. Le récit s’arrêta court. Fatma, la main droite sur la joue, la main gauche sur le cœur, répétait :’’Allah ! Allah ! Allah !……’’

La Boîte à Merveilles chap. V

3-La vieille dame qui tricote, à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c’est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu’à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante. Elle ne lui sera d’aucun secours.

Antigone ; le Prologue

4- 4-J’étais demeuré à la fenêtre, immobile, perclus, paralysé. Mais quand je vis les cinq cordons s’avancer se ruer vers moi avec des paroles d’une infernale cordialité ; quand j’entendis le tumultueux fracas de leurs chaînes, de leurs clameurs, de leurs pas, au pied du mur, il me sembla que cette nuée de démons escaladait ma misérable cellule ; je poussai un cri, je me jetai sur la porte d’une violence à la briser ; mais pas moyen de fuir. Les verrous étaient tirés en dehors. Je heurtai, j’appelai avec rage. Puis il me sembla entendre de plus près encore les effrayantes voix des forçats. Je crus voir leurs têtes hideuses paraître déjà au bord de ma fenêtre, je poussai un second cri d’angoisse, et je tombai évanoui.

Le Dernier Jour d’un Condamné ; Chap. XIII