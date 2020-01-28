تحت شعار « جهة الشرق بوابة السنيما المغاربية »، تنظم جمعية سيني مغرب وجدة « النسخة 9 للمهرجان المغاربي للفيلم »

بلاغ صحفي

تعلن جمعية سيني مغرب وجدة، أن اللجنة التنظيمية للمهرجان المغاربي للفيلم، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على برنامج النسخة 9 للمهرجان، المزمع تنظيمها أيام 30 – 31 ماي و 1 – 2 – 3 يونيو 2020 ، تحت شعار: « جهة الشرق بوابة السنيما المغاربية ».

ونحن إذ نزف خبر الدورة 9 لجمهور جهة الشرق، ندعو الجميع لدعم هذه الدورة، قناعة منا بضرورة الارتقاء بالفن السابع في الجهة، وفق شروط المهنية والاحتراف، والعمق الثقافي والتميز، ذو البعد الفلسفي الذي تقوم عليه مؤسسة المهرجان، رصيدنا في ذلك ثقة الجمهور الواسع والداعمين والشركاء وأصدقاء وضيوف المهرجان.

كما نخبر المخرجين السينمائيين المغاربيين الذين يودون المشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة في هذه الدورة، أن باب المشاركة سيظل مفتوحا إلى غاية نهاية شهر أبريل، ويمكن لهم ملء المطبوع المتواجد على صفحة الجمعية على الفيسبوك لتأكيد المشاركة.

هنيئا لنا جميعا بهذا الموعد الجمالي حيث تلتقي وتتلاقح ثقافات من شتى بلدان العالم، مساهمة في ارتقائه سنة بعد أخرى.

عنوان الجمعية على الفيسبوك.

https://www.facebook.com/fmfoujda/

وجدة، في 24 يناير 2020

إدارة المهرجان