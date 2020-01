La Région de l ‘Oriental appuie 37 porteurs de projets d ‘auto-emploi.

Le 11 janvier 2020 a eu lieu au siège de la Province de Figuig ,à la ville de Bouarfa,la cérémonie de signature d’ une convention de partenariat relative à l’auto-emploi.

Cette convention a été signée par M.Abdennabi Bioui Président du Conseil de la Région de l’Oriental,M.le Gouverneur de la Province de Figuig, M.le Président du Conseil Provincial de figuig, M.le Président de l’association ……..et l ‘accompagnement des projets de l’auto-emploi dans la Province de Figuig et les porteurs de projets, M.Khalid Sbia, M.Mohammed Mrabet et M.Ettayeb Elmesbahi ,vice- présidents du Conseil de la Région de l’Oriental ont pris part à cette cérémonie de signature ainsi que mesdames et messieurs les membres du Conseil représentants de la Province de Figuig.M.le Directeur du centre Régional d’investissement,M.le Directeur Régional de la promotion de l’emploi et des compétences, M.le Directeur du centre de formation professionnelle. Messieurs les Directeurs des Services Déconcentrés étaient également présents.M.le Représentant du Groupe Banque Populaire a assisté à cette cérémonie suite à l’application du protocole d’entente cadre pour l ‘accompagnement du tissu entrepreneurial et l ‘appui de l’investissement.

A noter que ce protocole a été signé la mi- octobre 2019 au siège du CRO à Oujda par M.le Président du CRO ,M.le Président Directeur Général du Groupe Banque Populaire ,M.le Wali de la R.O et M.le Directeur du CRI.

Son objectif principal étant de développer la région de l ‘Oriental et de renforcer le rôle des entreprises locales.Il convient de souligner que le but de ce projet consiste à encourager l’intégration des jeunes dans le marché du travail à travers la création des projets générateurs de revenus dans le cadre de l’appui de l ‘auto emploi dans la province de Figuig.

Le projet d’auto-emploi dans la province de Figuig est un projet pilote au niveau national aussi bien en termes de l’approche adoptée et l’accompagnement que du montant de la subvention octroyée aux jeunes.

Ce projet cible les jeunes principalement. Le financement et l’encouragement de l’auto-emploi consiste à mettre en œuvre une subvention financière qui peut atteindre les 90% selon le type du projet.Le président du CRO a mentionné que 37 entreprises ont bénéficié de ces projets d’auto-emploi dans la Province de Figuig, dans le cadre d’un partenariat entre le Conseil Provincial et la Province de Figuig dont

l’enveloppe budgétaire est d’environ 12,5 millions Dhs concernant la 1ère tranche du projet.

M.le Président a souligné que le CRO a approuvé ,la semaine en cours, une série de conventions visant la promotion de l’investissement dans la région et la contribution à la création des postes d ’emploi.M. Abdennabi Bioui, Président du CRO a déclaré que ces conventions vont permettre de créer plus de 2440 postes, en précisant que le CRO honore ses engagements en ce qui concerne l’appui à l’investissement et la création des postes d’emploi.M.le Président a déclaré que le CRO, depuis le début de son mandat jusqu’à la fin de l’année 2019, a veillé à l’appui des entreprises qui ont créé plus de 6800 postes au niveau de la Région. Il a affirmé que le CRO doit faire face à de grands défis à l’avenir.