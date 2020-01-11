جهة الشرق تدعم 37 مقاولة باقليم فجيج حاملة لمشاريع التشغيل الذاتي

الممـلـكـة المغربــــــية

وزارة الداخـــــــلـيـــــة

مجلس جــهـة الشــرق

جهة الشرق

بلاغ صحفي

احتضن مقر عمالة إقليم فجيج، بمدينة بوعرفة، يوم السبت 11 يناير 2020، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة للتشغيل الذاتي، وقعها كل من السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والسيد عامل إقليم فجيج، والسيد رئيس المجلس الإقليمي بفجيج، والسيد رئيس جمعية ومواكبة مشاريع التشغيل الذاتي بإقليم فجيج، وحاملي المشاريع، وذلك بحضور السادة نواب رئيس الجهة، كل من السيد خالد سبيع، النائب، والسيد محمد مرابط، النائب الثالث، والسيد الطيب المصباحي، النائب الرابع، والسادة والسيدات وأعضاء مجلس جهة الشرق، الممثلين لاقليم فجيج، والسيد مدير المركز الجهوي للاستثمار، والسيد المدير الجهوي إنعاش التشغيل والكفاءات، والسيد مدير مركز التكوين المهني، والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة.

كما حضر مراسيم توقيع الاتفاقية ممثل مجموعة البنك الشعبي ، وذلك تنفيذا لمذكرة تفاهم إطار من أجل مواكبة النسيج المقاولاتي ودعم الاستثمار، التي كان جري توقيعها أواسط شهر أكتوبر من 2019، بمقر مجلس جهة الشرق بوجدة، بين كل من السيد رئيس جهة الشرق، ووالسيد الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، والسيد والي جهة الشرق، والسيد مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، وذلك من أجل المساهمة في تنمية جهة الشرق وتعزيز دور المقاولات المحلية.

ويهدف المشروع إلى تشجيع الشباب على الاندماج في سوق الشغل من خلال خلق مشاريع مدرة للدخل في اطار دعم التشغيل الذاتي باقليم فجيج.

ويعد مشروع التشغيل الذاتي باقليم فجيج، مشروعا نموذجيا على الصعيد الوطني من حيث المقاربة المعتمدة والمواكبة، ونسبة الدعم الممنوحة للشباب.

ويستهدف المشروع فئة الشباب، في حين أن تمويلات تشجيع التشغيل الذاتي فهي عبارة عن دعم مالي قد يصل إلى 90 في المائة، حسب نوع المشروع.

وقال السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، ان 37 مقاولة، استفادت من مشروع التشغيل الذاتي بإقليم فجيج، وذلك في إطار شراكة مع المجلس الإقليمي وعمالة إقليم فجيج والتي يبلغ غلافها المالي حوالي 12.5 مليون درهم، بخصوص الشطر الأول من المشروع.

وأشار السيد عبد النبي بعوي، إلى أن مجلس جهة الشرق صادق خلال الأسبوع الجاري على مجموعة من الاتفاقيات التي تروم دعم الاستثمارات بالجهة، والمساهمة في خلق مناصب شغل.

وأوضح السيد رئيس مجلس جهة الشرق، إن هذه الاتفاقيات ستوفر ما يزيد عن 2440 منصب شغل للعاطلين عن العمل، مبرزا أن مجلس الجهة يفي بالتزاماته فيما يخص دعم الاستثمارات وخلق فرص الشغل.

ولفت السيد عبد النبي بعوي، إلى أن مجلس الجهة منذ ولايته إلى غاية نهاية سنة 2019، حرص على دعم المقاولات التي وفرت أزيد من 6800 منصب شغل على مستوى تراب الجهة، وأن تحديات كبرى تنتظر مجلس الجهة خلال السنة الجارية.