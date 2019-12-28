عائلة ديب تشكر

بسم الله الرحمن الرحيم.. ”كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ”

على إثر المصاب الجلل ،الدي حل بأسرة ديب ، حيث انتقل الى بقاء الله تعالى الفقيد الراحل المشمول برحمته حسن ديب ، يتقدم السيد محمد ديب مدير اكاديمية جهة الشرق نيابة عن أسرة الفقيد وكافة أفراد العائلة بالشكر الجزيل لكل من خصها بالتعازي، ووقف بجانبها في هذا المصاب الجلل.

كما تجدد عائلة “ديب” الشكر إلى كل من قدم لها واجب العزاء من خلال الحضور أو بالمشاركة في مراسيم الدفن أو من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

و تسأل الله العلي القدير أن يجزيكم عنها خير الجزاء وأن لا يريكم أي مكروه في عزيز لديكم. سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجعل مثواه الجنة، إنه على كل شيء قدير .