ملخص كتاب Les Mûriers de La Vallée du Za أشجارتوت ضفة زا ـ لمؤلفه محمد بوعصابة.

ملخص كتاب

« Les Mûriers de La Vallée du Za »

)أشجارتوت ضفة زا (لمؤلفه محمد بوعصابة.

بقلم ذ. بوزردة بوبكر

خلال مطلع السنة الماضية صدر للسيد محمد بوعصابة كتابا باللغة الفرنسية يحمل كعنوان « Les Mûriers De La Vallée Du Za » )أشجارتوت ضفة زا (وهو أول تجربة له في التأليف والإصدار الذي قدمه ووقعه بالمعرض الدولي للنشر والكتاب المقام بالدار البيضاء في نسخته الرابعة والعشرين وذلك يوم 17فبراير2018وبعد فترة بمسقط رأسه في إطار حفل ثقافي حضره ثلة من المثقفين تميز بنقاش شمولي حول مضمون الكتاب وبتنويه من طرف الحاضرين من حيث اختيار الموضوع. ولم يقتصر المؤلف على تقديم كتابه بمدينته بل رحل به الى مدينة العيون أين ترعرع ثم إلى مدينة وجدة بالمركز الثقافي الفرنسي و بمركز البحوث الانسانية والاجتماعية ، وذلك لربط الصلة وإحياء ذكريات الفترة التي قضاها خلال اواخر الستينات بثانوية عمر بن عبد العزيز العتيقة و بالمعرض المغاربي للكتاب الذي أقيم أخيرا بالمدينة الزيرية في نسخته الثانية. كما تم عرض الكتاب في عدة معارض وفضاءات مفتوحة بجهات مختلفة للمملكة على رأسها معارض الرباط والمعرض الجهوي للكتاب والقراءة بطنجة . وتم كذلك استضافة صاحب الكتاب وتكريمه في مهرجان الثقافي في نسخته الثانية بمدينة تاوريرت يوم السبت 21 دجنبر 2019، حيث تضمن الكتاب حوالي 560 صفحة من الحجم المتوسط أوالعادي. والمؤلف من مواليد مدينة تاوريرت سنة 1949، خريج المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط « I.N.S.E.A »، إطار سابق بمديرية الإحصاء التابعة ٱنذاك لوزارة التخطيط بالرباط، فاعل جمعوي، وكاتب لعدة مقالات بالعربية والفرنسية على موقع وجدة سيتي.

تضمن الكتاب تاريخ مدينة تاوريرت بإيجاز شديد منذ القرن الثاني عشر إلى ما بعد الحقبة الاستعمارية بقليل، التاريخ هنا ليس بمفهومه الأكاديمي، ولكن بمعنى سرد الأحداث والوقائع والتحولات التي عرفتها المدينة، ورصد نشأتها ونموها، ونبش في ذاكرة ناسها، وطرق عيش أهلها المستوطنين بها والوافدين عليها.

والكتاب الذي يتكون من واحد وعشرين فصلا مدعمة بصور وأرشيفات إدارية وصحفية قديمة ونادرة هو ثمرة جهد استغرق سبع سنوات من البحث والتنقيب والاستقصاء والتواصل والإنصات والتسجيل والكتابة والتأليف.

وهو منجم من الأحداث والوقائع ومعدن من الأسماء والأعلام والأمكنة، ورصد دقيق مفصل لميلاد هذه البلدة وتطورها وتفاعل ساكنتها مع الأحداث والتحولات التي شهدتها المنطقة الشرقية والمغرب خصوصا خلال سنوات الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.

تبرز أهمية الكتاب في تتبع الأحداث التي عايشها الأهالي منذ أن وضع الاحتلال الفرنسي على ضفاف هذه المدينة وربوعها أقدامه إبان العشرية الثانية من القرن الماضي، والذي يعتبر وادي زا الواهب للحياة وإمكانية العيش والاستقرار بها، وفي سرد الأحداث التي تلت مرحلة وضع اللبنات الأولى لتأسيس هذه المدينة الصغيرة التي سيسميها الفرنسيون فيما بعد « باريس الصغرى » وخصوصا سنوات المجاعة التي ضربت شمال شرق المغرب (الريف) مع مطلع الأربعينيات، والتي قضى خلالها الناس في صمت وفي أوضاع مأساوية وسيئة جدا من شدة الجوع ووطأته.

تشكل الطلائع الأولى للحركة الوطنية، وظهور بوادر المقاومة المسلحة رغم محدوديتها لم تغب عن ذهن المؤلف حيث أفرد لها حيزا من الكتاب موثقا بالصور التي تظهر إصرار حفنة من الوطنيين المخلصين لوطنهم لنقل المقاومة من شمال المغرب وشرقه إلى هذه المنطقة التي ترزح تحت سلطة الفرنسيين وأعوانهم. ولا شك أن البطولات والملاحم التي سطرها رجال هذه المنطقة ونساؤها سواء في الأرياف أو حتى داخل المدينة كان لها أثر في اتساع رقعة المقاومة رغم كل التحديات والصعوبات وانعدام بيئة حاضنة لها كما هو الحال عند قبائل بني يزناسن شرقا وتيزي وسلي شمالا. كما لم يفت المؤلف خلال هذه الفترة التنويه والإشادة بالتعايش والتسامح والذي ظل سائدا بين ساكنة هذه المدينة من مختلف الأجناس والأديان بين اليهود والمسلمين والعرب والبربر والجزائريين والمغاربة من مختلف القبائل المحيطة والجهات. كما حاول ان يرسم لنا لوحات احتفالية بمناسبة الحصول على الاستقلال تضم كل الطبقات والاجناس المتواجدة بالمدينة والمنحدرة من البوادي المجاورة بمناسبة الحصول على الاستقلال واهتمام ثلة من هؤلاء الوطنين والمناضلين المهتمين بالشأن العام بفتح مكاتب حزبية و النهوض بالميدان السياسي .

كما هو الشأن بالنسبة للنقل الطرقي والسككي و المواصلات استأثر التعليم باهتمام خاص للكاتب، فأسهب في رصد انطلاقته وبدايته بالمدرسة الاروبية منذ نشأتها غداة الغزو الفرنسي وبعده تتبع التعليم الفرونكوفوني و مساراته وتطور بنياته وأسلاكه واتساع أعداد المستفيدين منه ذكورا وإناثا وذلك بالتركيز على المؤسسة التعليمة المسماة ٱنذاك ) L’ECOLE MUSULMANE DE GARCONS DE TAOURIRTالمدرسة الاسلامية للبنين لتاوريرت( ، ثم المزدوجة عند ظهور تمدرس البنات ، المدرسة الأم التي ستصبح غداة الاستقلال إعدادية علال بن عبدالله مبرزا الأدوار التي لعبتها هذه المعلمة في تعليم الكتابة والقراءة ونشر العلم والمعرفة، وتخريج أعداد لا يستهان بها من الكفاء ات والأطر لدرجة أن المؤلف ذكر جميع أسماء الرواد الأوائل من الذكور والإناث لهذا التعليم متتبعا مساراتهم وتألقهم في مختلف المجالات والتخصصات.

للأمكنة والأسماء الشخصية والعائلية حضور مكثف وازن داخل فصول هذا الكتاب، فقد شغلت الأحياء والأسواق والمحطات والثكنات والمقابر والساحات والفضاءات الترفيهية والمنشآت التجارية والرياضية والورشات ودور العبادة والفنادق والحانات والمقاهي ومأوى العجزة وحتى بيوت الدعارة التي فتح أبوابها المستعمرلأول مرة فشغلت الكاتب من حيث تأثيرها السلبي على مجتمع اسلامي متشبث بقيمه العريقة و باخلاقه النبيلة … شغلت هذه الأمكنة حيزا مهما بين صفحات هذا الكتاب كما هو حال الأسماء الشخصية والعائلية. فعائلات مثل الجابري والشا وي و النكادي، وبوزردة ومزيان،والصالحي وبوجمعاوي وعباسي وبن زيدور و بنزركة وبلقدار وبوطيب وبجطيط ومدني وعبداللاوي وسي حمادو وقضياوي وسي الفاسي ومكتوب الله … وكذا عائلات يهودية، هذه العائلات هي التي عمرت الأحياء والأجواء، أو أدارت شؤون التجارة والإدارة والرياضة، أو أكدت حضورها في مجال الدين والمال والأعمال، أو نجاحها في التجارة والخدمات أو فرضت وجودها بفضائلها وقيمها العالية وبوطنيتها ووفائها.

ولكوني أنتمي لواحدة من هذه العائلات التي استأثرت باهتمام الكاتب فذكرها في أكثر من باب وموضع، والتي أفرد لها عنوانا خاصا: » Une famille à respecter » )عائلة جديرة بالاحترام( حيث أشاد بالدور الذي قام به أفرادها سواء في إطعام الجياع العابرين وإنقاذ أرواح النازحين من الريف في زمن قل فيه الطعام والغذاء وانتشرت فيه الامراض والاوبئة، أو من خلال الدور الذي لعبته هذه العائلة في مقاومة المستعمر وتضحيتها بكل ما تملك في سبيل الحرية والاستقلال، فإنني أثمن غاليا وأقدرا عاليا الجهد الذي بدله الكاتب في هذا الطريق، طريق الكتابة والتأليف، والبحث والتنقيب والاستقصاء لإغناء ذاكرة ساكنة هذه المدينة ولا شك أن أشجار التوت التي ميزت مدخل المدينة من الجهة الشرقية ترمز إلى كل الأشخاص الذين ساهموا بجهدهم ومعرفتهم ومالهم في تنمية هذه المدينة والارتقاء بها.

آخر فصول هذا الكتاب خصصها المؤلف لتصوير أجواء الفرح ، ولحظات الابتهاج باستحضار طقوس الحفاوة والاستقبال خلال المناسبات الخاصة والعامة والأعياد ومنها تلك اللحظات التي عاشتها المدينة بمناسبة استقبال بعض الشخصيات السياسية النافذة أو الجنرالات أو حتى الرؤساء والملوك في أجواء انصهرت فيها روح الطفولة البريئة وجنوح المراهقة الطائشة وتطلعات الشباب الحالم بمغرب جديد، مغرب مستقل يحلم بمستقبل زاهر يحقق النماء والرخاء لمواطنيه ويجلب الرفاه والتقدم للأجيال الصاعدة ولا شك أن الأشخاص الذين ستتاح لهم فرصة تفحص هذا الكتاب وقراءته سيجدون فيه جذورهم وأصولهم، أما القراء الذين هم من جيل الكاتب أو أكثر أو أقل سنا منه بقليل سيجدون فيه انفسهم وذواتهم وسيتقاسمون فيما بينهم نشوة القراءة ومتعه استرجاع الذكريات ونوستالجيا الماضي بأسلوب لغوي فرونكوفوني ممتع وبسيط

ذ. بوزردة بوبكر