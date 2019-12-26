جماعة وجدة تستفيد من دعم وكالة التعاون الألماني GIZ للمشروع الجهوي في الطاقات المستدامة
تم اختيار ملف جماعة وجدة من بين ثلاث جماعات نموذجية، قصد الاستفادة من الدعم المتميز، في مجالات التخطيط والتدبير الطاقي المستدام للطاقات على المستوى المحلي. وكانت جماعة وجدة وضعت ملف ترشيحها بتاريخ 22 دجنبر من الشهر الجاري لدى وكالة التعاون الألماني، للاستفادة من مشروع « تحسين البنيات التحتية الطاقية بالجهة الشرقية APIELO » الذي تدعم GIZ. وبعد مرحلة تقييم ملفات ترشيح الجماعات التابعة لجهة الشرق، حظي ملف جماعة وجدة بنيل الثقة، والاستفادة من المشروع بصفة رسمية بتاريخ 23 دجنبر الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن جماعة وجدة سبق لها وأن استفادت من عدة مشاريع سابقة لوكالة التعاون الألماني GIZ وذلك من أجل المساهمة في تنزيل إستراتيجية الطاقة المستدامة التي صادق عليها مجلس مدينة وجدة في أكتوبر 2016. إلا أن مشروع APIELO يعد مشروعا فريدا من نوعه، وذلك مقارنة مع المشاريع الطاقية التي سبق وأن استفادت منها جماعة وجدة من طرف الوكالة الألمانية GIZ لكونه يعتبر أول مشروع جهوي لهذه الوكالة داخل المملكة يستهدف الطاقات المستدامة.
وسينطلق برنامج العمل الخاص بهذا المشروع ابتداء من شهر يناير 2020 عبر تنظيم ورشة تشخيصية للمجال الطاقي على المستوى المحلي.
جماعة وجدة
1 Comment
اتمنى ان لا تبقى المصابيح الكهربائية مشعولة 24 / 24 ساعة . كما اتمنى ان لا تشعل في النهار ببعض الشوارع وتنطفئ ليلا . واتمنى كذلك اعطاء الاهمية القصوى لشكايات رعايا صاحب الجلالة نصره الله المسجلة بمكتب الضبط و المحالة على المصلحة المعنية من اجل تجديد المصابيح العمومية في الاحياء المظلمة رغم الشكايات المكتوبة والشفوية ورغم الاتصال المباشر ب’’ الرئيس المصلحة ’’ المشرفة على الكهرباء العمومية بجماعة وجدة . و الله أتألم عندما اشاهد احياء و اسواق بها العشرات من المصابيح واحياء بجوارها تعيش في الظالم الدامس …
حسبنا الله ونعم الوكيل .