وجدة : عصابة الهجرة السرية و الاتجار في البشر في قبضة رجال الامن

عبدالقادر البدوي

في سياق الجهود المتواصلة التي تبدلها المصالح الامنية بجهة الشرق لمكافحة الشبكات الاجرامية التي تنشط في الهجرة السرية غير الشرعية، والاتجار في البشر ، وتتويجا للجهود المشتركة بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، و المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة ، تمكنت هده الاخيرة ، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم عملية الهجرة غير الشرعية، فضلا عن ضبط ستة مرشحين للهجرة من جنسية مغربية، وحجز قارب مطاطي zodiac بمراب بوجدة كان يستعمل في عملية تهجير المرشحين الى الضفة الشمالية، و اسفرت هده العملية ايضا من حجز سيارة و دراجة نارية ثلاثية العجلات كانت تستخدم في نقل المرشحين للهجرة، وهواتف محمولة، كما تم ايقاف صاحب المسكن الذي كان يأوي المرشحين وسائق سيارة أجرة.

وقد تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، و الاستماع للمرشحين الراغبين في الهجرة غير المشروعة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، و بالتالي الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين في هده القضية.

للاشارة فقد تمكنت المصالح الامنية بوجدة في المدة الاخيرة ، و في ظرف وجيز من وضع حد لنشاط مجموعة من العصابات التي تنشط في عمليات التهجير، والاتجار في البشر، اخرها كان إيقاف مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء وذلك للاشتباه في تورطه في نشاط عصابة إجرامية متخصصة في الوساطة في تنظيم عمليات الهجرة السرية نحو الخارج، اضافة الى توقيف شبكة اجرامية بمنزل بحي الأندلس بمدينة وجدة، كانت قد احتجزت 44 مرشحا للهجرة السرية من دول إفريقيا جنوب الصحراء.