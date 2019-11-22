جمعية تاومات للتضامن والتنمية ببوعرفة تحتفل بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم

عبدالقادر كتــرة

في اطار برنامج انشطتها السنوية , وبمناسبة ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم نظمت جمعية تاومات للتضامن والتنمية ببوعرفة نشاطا ثقافيا وتربويا يوم الاحد 20 ربيع الاول 1441ه الموافق ل 17 نونبر 2019 بقاعة » مناخ المغرب » .

هذا النشاط كان يهدف الى التعريف بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغرسها في نفوس الناشئة، وتشجيع التفوق من خلال تكريم حافظات القران الكريم وتحقيق اهداف اجتماعية متعددة.

افتتح النشاط على الساعة الثالثة والنصف زوالا بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وتم ترديد النشيد الوطني ليتناول الكلمة رئيس الجمعية محمود حداد الذي رحب بالحضور وعبر لهم عن شكره وامتنانه لتلبيتهم الدعوة وشاركوا في إنجاح هذا النشاط .

فقرات البرنامج اشتملت على أمداح نبوية من إنشاد فرقة محلية وفقرات تربوية وترفيهية للأطفال، ولوحات فنية هادفة من تقديم الاطفال ودرس ديني حول السيرة النبوية وتكريم 8 حافظات للقران الكريم وترديد الهمزية جماعة وأمداح نبوية نسائية من تقديم فرقة » الكاس حلو » من فكيك خاص للنساء.