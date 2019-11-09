لقاء تواصلي عن الهجرة إلى ألمانيا ، بكلية الطب والصيدلة بوجدة

تستضيف كلية الطب و الصيدلة بمدرج محمد الفارسي بوجدة و بشراكة مع المعهد الألماني « ديداكتكا » لقاءا تواصلبا يومه الجمعة 15 نونبر 2019 على الساعة الثالثة زوالا حول موضوع » ألمانيا ، قطب البحث العلمي و وجهة مستقبلية للأجانب » .

سيتم في هذا اللقاء إطلاع الشباب و الراغبين في العمل أو الدراسة بألمانيا بالقوانين الجديدة التي أصدرتها ألمانيا لتنظيم الهجرة إليها في ظل الخصاص الذي تعانيه في العديد من المجالات كالتمريض، الطب، الطاقة، الفندقة…

سيدير هذا اللقاء العديد من الهتمين و المتخصصين في هذا المجال . فمن وجدة ستحضر السيدة كيفار اوت مديرة معهد ديداكتيكا, .

و من أجل الدراسة ستحضر السيدة أوغزولا هيمينك عن مكتب التبادل الجامعي الألماني » دأأد » بالرباط وعن مؤسسة ألكسندر فون همبولت سيحضر السيد فوزي لاكراد ، نائب رئيس » جمعية خريجين ألكسندر فون همبولت » بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

و أما عن مكتب المجتمع الألماني للعمل الدولي التابع للمكتب الوطني للشغل ، ستحضر السيدة غزلان بلعيد للحديث عن كبفية منح عقود عمل بألمانيا بالإضافة إلى العديد من الجمعيات بألمانيا التي تعمل على مساعدة الطالب المغربي.

و الدعوة عامة