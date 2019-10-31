وزير التربية الوطنية وعامل إقليم الحسيمة يتفقدان الوعاء العقاري لمشروع جامعة الحسيمة

قام السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي

والبحث العلمي، رفقة السيد فريد شوراق عامل إقليم الحسيمة، ورئيس جامعة عبد

المالك السعدي على زيارة الوعاء العقاري بجماعة أيت قمرة المخصص لاحدات الكلية

المتعددة التخصصات للحسيمة والتي ستشيد على مساحة 50 هكتار وستشمل اقامة

جامعية خاصة بالطلبة بغلاف مالي اجمالي يقدر ب 100 مليون درهم بالإضافة الى

بناء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، بغلاف مالي يقدر ب 80 مليون درهم و20

مليون مساهمة من مجلس الجهة. هدا بالإضافة الى مرافق ومؤسسات جامعية أخرى سترى

النور في هدا المشروع الجامعي الطموح الدي قطعت مساطر إنجازه مراحل متقدمة

وصلت الان الى مرحلة الدراسات الهندسية والمعمارية التي سيعلن عن صفقتها خلال

الأسابيع المتبقية من هده السنة.

وفي هدا الإطار فقد عهد الى مديرية التجهيزات العامة بوزارة التجهيز والنقل

مهمة انجاز وتتبع أشغال بناء هدا المركب الجامعي، وبهده المناسبة تم التوقيع

بالحسيمة أمام السيد الوزير وعامل الحسيمة على اتفاقية في هدا الشأن.

وسيمكن هدا القطب الجامعي الدي كان مطلبا ملحا لشباب الحسيمة من جعل اقليم

الحسيمة قطبا جامعيا متكاملا، يضم كل الحقول المعرفية: الآداب والعلوم

الإنسانية-العلوم التقنية والعلوم القانونية والاقتصادية وسيخلق رواجا

اقتصاديا مهما بالمنطقة