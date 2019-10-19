عبدالقادر كتــرة

اختتم منتدى المسرح حول ثقافة الحماية الاجتماعية جولته المسرحية، مساء يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019، بمسرح محمد السادس بوجدة، أمام جمهور غفير من نساء ورجال التعليم.

هذه الجولة المسرحية، جاءت إثر النجاح الذي لقيه العرض الأول لمنتدى المسرح « Forum Théâtre « حول ثقافة الحماية الاجتماعية الذي نظمه الصندوق المغربي للتقاعد بتاريخ 6 أكتوبر 2018 بمدينة الرباط.

وتمّ تنظيم جولة لهذا العرض عبر عدد من جهات المملكة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، في الفترة الممتدة من 15 مارس 2019 إلى غاية 18 أكتوبر شملت عددا من المدن المغربية، القنيطرة والراشدية ومراكش وتطوان وأكادير والعيون.

ويعد هذا المنتدى فكرة نوعية وتجربة إيجابية يروم من خلالها الصندوق المغربي للتقاعد إبراز الدور المؤثر للفن المسرحي التوعوي ومساهمته في ترسيخ الاهتمام بثقافة الحماية الاجتماعية عبر خلق دينامية للتواصل والتفاعل المباشر مع مرتفقيه منخرطين ومتقاعدين وذوي حقوق.

وللإشارة فإن العرض المذكور من تقديم فرقة ايسيل للمسرح والتنشيط الثقافي وبمشاركة نخبة من النجوم اللامعة في المسرح كفضيلة بن موسى ومحمد الأثير وسعيد ايت باجا ووسيلة صبحي وآخرون.