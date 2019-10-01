يتعلق الأمر بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وليس بال « cnops »

أحمد الجبلي

لقد سبق ونشرت مقالين حول ما يقع في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بوجدة، على موقع وجدة سيتي، الأول بعنوان: » قليل من المرونة أيها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بوجدة « cnops » وأما الثاني فبعنوان: » موظف بعيادة الأسنان التابعة للcnops بوجدة يطلب شروطا تعجيزية من المنخرطين ».

وبعد مدة جاءني تعقيب من السيد عزيز الخرسي رئيس قسم التواصل بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي cnops من الرباط ليقوم بتصحيح هام معلقا أن إدارته لا تتوفر على أية عيادة للأسنان سواء في مدينة وجدة أو غيرها من المدن المغربية.

وبعد التحري تبين لنا أن العيادة المعنية تابعة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ولذا نعتذر للقراء الكرام عن هذا الخطإ كما نعتذر للكنوبز ونشكر رئيس قسم التواصل على تواصله المثمر الذي لولاه لما تم تصحيح الأمر.

كما وجب علينا التنبيه إلى أن هذا التصحيح هو تصحيح خاص بالإدارة المعنية وليس خاصا بما نشر من مضمون يقبح ويجرم هذه التعاضدية التي نقدم لها نصيحة من ذهب وهي أن تعمل على اختيار موظفين أكفاء ويحسنون التواصل مع المنخرطين إن أرادوا أن تحضى تعاضديتهم بقليل من الاحترام والتقدير.