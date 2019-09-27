النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ـ الفرع المحلي المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وجدة …بيان

النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ـ الفرع المحلي

المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وجدة

في وجـدة 18/09/2019

بيــــــــــــــــــان

رقم 8

على إثر انعقاد الجمع العام المحلي للنقابة المغربية للتعليـم العالي والبحث العلمي بتاريخ 18 شتنبر 2019، ناقش الأساتذة الباحثون بكل مسؤولية الوضعية التي أصبحت عليها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة مستحضرين حيثيات الأزمة المترتبة عن انعدام الثقة بين الإدارة والأساتذة والذي تترجمه البيانات الاخيرة والتي وصلت الى سبع بيانات في سنة واحدة.

و بعد مناقشته للمشاكل الآنية التي تعاني منها المؤسسة، وأمام تعنت السيد المدير في حل المشاكل ونهجه اسلوب الهروب الى الامام والاقصاء لهياكل المؤسسة، فإن الجمع العام المحلي يعلن ما يلي:

تنديده بطريقة تدبير السيد المدير

مراسلة الوزارة الوصية من اجل التدخل لاحكام القانون.

دعوته الى اضراب انداري لمدة اسبوع من الاثنين 23 شتنبر 2019 الى السبت 28 شتنبر 2019

عزمه التصدي لهذا الواقع بتطبيق خطة نضالية متصاعدة في حالة عدم تدخل المسؤولين عن الجامعة لوضع حد لهذا التسلط.

وفي الأخير، فإن الجمع العام المحلي للنقابة المغربية للتعليـم العالي والبحث العلمي يدعو السادة الاساتذة الاعضاء الى المزيد من اليقظة والاستعداد لاشكال نضالية اخرى في حالة عدم الاستجابة لمطالب السادة الاساتذة ويحث جميع الأساتذة الباحثين على المزيد من التعبئة واليقظة والتحلي بالمسؤولية الكاملة والتمسك الدائم بالعمل النقابي الجاد من أجل التصدي لكل ما من شأنه أن يهدد السير العادي للمؤسسة خدمة للصالح العام.

عن الجمع العام