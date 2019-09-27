ملف خاص عن ألمولودية الوجدية لكرة القدم …في موسم التحدي2019 -2020

المولودية الوجدية…في موسم التحدي2019-2020

ملف خاص : اعداد عبدالقادر البدوي

تمكن فريق المولودية الوجدية تحقيق المبتغى الدي تم تسطيره خلال الموسم المنصرم ، في تثبيت الاقدام بين الكبار…و كان الفريق قادرا على تحقيق نتائج احسن الا ان السرعة النهائية خانته في الدورات الاخيرة…مع بداية الموسم الجديد تجند الجميع مبكرا ، من اجل تكوين فريق منسجم بكل المقاييس، حتى يكون في الموعد مع التاريخ ولما لا خلق المفاجأة في موسم التحدي … واكيد ان الاستعدادات المكثفة لعناصر الفريق تحت قيادة المدرب الكفء عبدالحق بن شيخة ، في كل من وجدة والجديدة وتركيا وكذا الانتدابات الوازنة للفريق من شأنها تحقيق الهدف واعادة البسمة لشفاه المحبين والمهوسين بحب فريق المولودية الوجدية…و لعل النتائج المشرفية التي حصل عليها فارس الشرق بتعادل ثمين في الدورة الاولى خارج الديار امام سريع واد زم و كدا الانتصار الدي حققه ضد الفتح الرباطي برسم الدورة الثانية ستكون بمثابة حافز لتحقيق المزيد من النتائج الايجابية في موسم التحدي…

بطاقة تقنية

المولودية الوجدية: بطاقة الفريق

تاريخ التأسيس : 1946

الملعب : المركب الشرفي بوجدة

سعته : 35 ألف متفرج

رئيس : الفريق محمد هوار

ألوان الفريق : الأبيض والأخضر

العنوان : صندوق البريد 76 وجدة

الفاكس :0536682006

الإنجازات:

لقب البطولة الوطنية : 1975

فاز بكأس العرش : سنوات 1957- 1958-1960-1962

كأس المغرب العربي : 1972



تعريف المدرب

عبد الحق بن شيخة من مواليد 22 نوفمبر 1963 ، متخرج من المعهد الوطني لتكنولوجيات الرياضة للجزائر العاصمة ، وهو حائز على جميع الشهادات اللازمة قانونيا أبرزها ماجستير في منهجية التدريب الرياضي. لعب مع فريق شباب برج منايل ومولودية الجزائر في سنوات الثمانينات من القرن الماضي ، وهو محاضر لدى الاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم وفي مسيرته المهنية بدء مع المنتخب الأولمبي 1997 حائز على العديد من الاستحقاقات التي تجعل منه مدربا من العيار الثقيل، حيث فاز بلقبين مع نادي شباب بلوزداد ضمن البطولة و الكأس الجزائريين، ومكن نادي أم صلال من الصعود إلى الدوري الأول القطري دون هزيمة ذهابا وإيابا طوال الموسم إضافة إلى فوزه بكاس قطر، حصل مع النادي الإفريقي على بطولة الدوري التونسي و مع نفس الفريق التونسي فاز بـكأس شمال إفريقيا للأندية البطلة في 2009 ، كما بلغ نصف نهائي كاس الكاف مع نفس الفريق، و اشرف على تدريب فرق جزائرية من اهمها فريق مولودية الجزائر و نادي وفاق سطيف ، وفي المغرب حقق مع الدفاع الحسني الجديدي لقب تاريخي في منافسات كأس العرش و حقق مع النادي الدكالي نتائج جيدة ضمن منافسات كأس الاتحاد الأفريقي، و خلال نهاية سنة 2013 اختير كأفضل مدرب في العالم العربي، كما درب مجموعة من الفرق المغربية منها الرجاء البيضاوي واتحاد طنجة و المغرب التطواني.

> الطاقم التقني والطبي والإداري

المدرب المساعد: عبدالرزاق بلعربي

المهيء البدني: عبدالحكيم محرق

مدرب حراس المرمى: محمد البوعبدلاوي

المدير الرياضي: محمد لحمامي

طبيب الفريق: طيب عيساوي

المعالج الطبيعي: محمد زروالي

المرض : اشرف السرغيني

الكاتب الإداري: يحيى الجلطي

مقابلات اعدادية في المحك…

المولودية – سريع واد زم : 2- 0 (الجديدة)

المولودية – الرجاء الجديدي :2 – 0 (الجديدة )

المولودية – شباب السالمي :3 – 0 (الجديدة )

المولودية – الدفاع الجديدي : 2- 0 (تركيا )

المولودية – كهرمان سبور : 2-2 (تركيا )

المولودية – افيون سبور 5- 1 (تركيا )

الرئيس محمد هوار يتعهد بمواصلة العمل لتحقيق طموح الجمهور الوجدي …

في تصريح لرئيس المولودية الوجدية محمد هوار، نوه بالجمهور الوجدي الدي الذي ابان عن تفانيه الواضح ، و حبه للفريق بالرغم من الاكراهات التي مر منها الفريق طيلة الموسم اهمها عدم جاهزية الملعب الشرفي الدي كان يخضع لإصلاحات وترميمات الشيء الدي دفع المكتب الى البحث عن ملاعب بديلة للتداريب، و لإجراء المقابلات الرسمية، مؤكدا انه سيواصل عمله لتحقيق طموحات الجمهور الوجدي، وقدم الرئيس الشكر الخالص للمدرب عزيز كركاش و الاطر التقنية المساعدة ، على المجهودات التي بدلوها خلال الموسم المنصرم، كما اشار الى الملامح الكبرى التي يسعى تحقيقها الفريق خلال هدا الموسم ، خاصة – يقول – ان المكتب تعاقد مع المدرب الكفء عبدالحق بنشيخة لإعطاء نفس جديد للفريق، و اضاف ان المكتب قام بتطعيم الفريق بمجموعة من اللاعبين المتمرسين، لتحقيق النتائج المنشودة، علما ان كل المؤشرات تأكد على ان المنافسة خلال هدا الموسم ستكون قوية و شرسة بين مجموعة من الفرق، والح على المنتخبين والمحبين تحكيم المصلحة العامة للنادي والالتفاف للفريق حتى يتمكن الفريق من استرجاع توازنه وحصد النتائج الايجابية، وبخصوص الافاق المستقبلية للفريق الوجدي فقد صرح الرئيس محمد هوار ان من الاهداف التي يسعى تحقيقها هدا الموسم انهاء البطولة الوطنية في المراكز الخمس الاولى…

مركب بلهاشمي …لا حياة لمن تنادي

سنبقى مصرين على اثارة هذا الملف ، واسماع صوت المحبين والمهووسين بحب الفريق ، بخصوص الطريقة التي تتعامل بها السلطات المحلية والمركزية ومعها وزارة الشبيبة والرياضة فيما يتعلق بعدم اطلاق اسم المرحوم مصطفى بلهاشمي على المركب الشرفي بوجدة اعترافا بما اسداه هذا الرجل الرمز من خدمات جليلة للكرة المغربية عموما ولمولودية وجدة خصوصا على مدى حوالي نصف قرن فبالرغم من الملتمسات التي تقدمت بها جمعيات مدنية ، الا انه لحد الان لم يتم الاستجابة الى هذه الملتمسات على الاقل لتكريم شخص اسمه المرحوم مصطفى بلهاشمي ابلى البلاء الحسن في الرفع من الرياضة الوطنية وكان نعم قدوة المسيرين ، الغريب في الامر ان مجموعة من الملاعب المغربية والدولية تحمل اسماء رؤساء وشخصيات تؤرخ لهم اعمالهم في المجال الرياضي نتمنى خالصين الاسراع في اطلاق اسم المرحوم على المركب الشرفي بوجدة خصوصا وانه لعب ادوار فاعلة ومؤثرة للارتقاء بالمشهد الكروي لا ينكرها أي احد…

انتدابات وازنة…موسم 2019- 2020

حمزة معتمد- أولمبيك خريبكة

أمين العماري – الاتحاد الاسلامي الوجدي

عدنان براهني – شباب خنيفرة

أيوب قاسمي – حسنية أكادير

يوسف الجمعاوي – أولمبيك خريبكة

بادو بونبوغبا – فيتا كلوب الكونغولي

نيلسون مونغونغا – فيتا كلوب الكونغولي

كريم الهاني – الكوكب المراكشي

إسماعيل الخافي – إتحاد الخميسات

صابر الغنجاوي – شباب الحسيمة

آدم النفاتي – الفتح الرباطي

حسين خوخوش – الدفاع الجديدي

اللاعبين المغادرين

توفيق اجروتن ، نبيل لولجي ، كالو اورجي، عبد المولى برابح، جيفرسون داسيلفا، إسماعيل العماري، إلياس الصديقي، عبدالهادي حلحول، أنس الورداني، كركاش سفيان و انس المرابط، سفيان اكويلي

لاعبين تم الاحتفاظ بهم

محمد بوجاد ، مهدي مفتاح ، يوسف العمري ، عبدالله خفيفي، جمال حركاس، علاء الدين بوشنة ، نصر الدين طرينة، سليم نداو، ايميكا اغبوغ، نوح وائل السعداوي، كاريسا

تشكيلة فريق المولودية الوجدية موسم 2019 – 2020