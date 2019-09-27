الاتحاد المغربي للشغل ـ الجامعة الوطنية للتعليم

ـ النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي

بيـــــان تضــــامني

خاض يوم الخميس 19 شتنبر 2019، عضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي برئاسة جامعة محمد الأول، اعتصاما إنذاريا احتجاجا على التضييق الذي تنهجه الإدارة ضد انتمائه ونشاطه النقابيين من خلال استفسارات كيدية والامتناع عن إطلاعه بصفة رسمية على ملفه الإداري وعلى تنقيطه السنوي رغم الطلبات المتكررة التي وصلت حد اللجوء إلى العون القضائي في خرق سافر لقانون الوظيفة العمومية ومرسوم الترقية والتنقيط. و قد آزره في اعتصامه إضافة إلى مناضلي نقابتنا (النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي ) ممثلين عن الإتحاد الجهوي لنقابات وجدة للإتحاد المغربي للشغل على رأسهم الكاتب الجهوي، الجامعة الوطنية للتعليم أ.م.ش، النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة أمش، الجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.

وعليه، يعلن المكتب المحلي لرئاسة جامعة محمد الأول ما يلي :

– تضامنه المطلق و اللامشروط مع الأخ جمال عصامي في معركته المحقة و العادلة .

– إدانته لسياسة المعايير المزدوجة و الانحراف في استعمال السلطة التي تنهجها إدارة رئاسة الجامعة و المتمثلة على سبيل الذكر لا الحصر (منح تنقيط 20/20 لموظفين شبه أشباح وعقاب آخرين متفانين في أداء واجبهم، حرمان البعض من متابعة دراستهم والسماح للبعض الآخر بذلك رغم أن دراستهم تتطلب حضورا دائما) .

– استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن مطالب الموظفين العادلة و المشروعة.

– تحميله رئاسة الجامعة المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء العشوائية والمزاجية التي تنهجها في تدبير الشأن الإداري للمؤسسة.

و في الأخير، نجدد دعوتنا لمناضلي نقابتنا إلى رص الصفوف و الالتفاف حول إطارنا العتيد الإتحاد المغربي للشغل صونا لمكتسباتنا و دفاعا عن حقوقنا وكرامتنا.

عاش الإتحاد المغربي للشغل