عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور تقوم بحجز 49 كلغ من مخدر الشيرا

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين 16 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 44 و64 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول على متن سيارة نفعية بمدينة زايو، بعدما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز 49 كيلوغراما من مخدر الشيرا ملفوفة بعناية داخل المركبة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي عند محاولته المغادرة نحو مدينة مليلية، انطلاقا من مركز العبور ابني انصار.

وقد تم ضبط المخدرات المحجوزة والسيارة المستعملة في تهريب المخدرات، وكذا السيارة التي كان يستعملها المشتبه فيه الرئيسي، بينما تم الاحتفاظ بالشخصين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

ويأتي إجهاض هذه العملية، في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.