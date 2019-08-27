ولاية أمن وجدة…توقيف حوالي 1000 شخص في ظرف ثلاثة أيام فقط

ولاية أمن وجدة ،27 غشت 2019

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف مصالح ولاية أمن وجدة، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 25 غشت 2019، عن توقيف ما مجموعه 921 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجنايات وجنح مختلفة، من بينهم 673 شخصا جرى ضبطهم متلبسين باقتراف أفعال إجرامية، فيما تم توقيف 248 شخصا كانوا يشكلون موضوع برقيات بحث صادرة في حقهم.

‎كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز خمس

كيلوغرامات و118 غراما من مخدر الشيرا و857 غراما من مخدر الكوكايين و198 غراما من مخدر الكيف، علاوة على 351 قنينة من الخمور المهربـة و34 قرصا مهلوسا و33 نرجيلة، بالإضافة إلى 18 سلاحا أبيضا و07 هواتف نقـالـة وسيارتين تحملان صفائح مزورة.

وتندرج هذه الحصيلة، في سياق العمليات الأمنية النوعية والمتواصلة التي تباشرها ولاية أمن وجدة من أجل مكافحة الجريمة وتدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين.