المملكة المغربية

وزارة الداخلية

عمالة إقليم جرادة

بلاغ

عامل إقليم جرادة يشرف على تسليم معدات و تجهيزات مقتناة

في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،

بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، أشرف السيد عامل إقليم جرادة صباح يومه الثلاثاء 20 غشت 2019 بمقر العمالة، بعد مراسم تحية العلم الوطني على تسليم معدات و تجهيزات مقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و ذلك بحضور السادة: رئيس المجلس العلمي المحلي، رجال السلطة، المنتخبون، رؤساء المصالح الأمنية، رؤساء وممثلو المصالح الخارجية، ممثلو الهيئات السياسية والمنظمات النقابية، فعاليات المجتمع المدني و ممثلو وسائل الاعلام، و يتعلق الامر ب :

– تسليم معدات للخياطة لفائدة تعاونية افاق فتاة النجود بجماعة عين بني مطهر، مقتناة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي اجمالي قدره 86.892,00 درهم، ويهدف هذا المشروع الى تشجيع التشغيل الذاتي و خلق فرص للشغل لفائدة الشباب المستفيدين وإدماجهم في الحياة العملية.

– تسليم مفتاح حافلة لنقل الرياضيين تم اقتناؤها بغلاف مالي اجمالي قدره 354.000,00 درهم، لفائدة جمعية الموهبة لكرة القدم بعين بني مطهر، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ قدره 238.000,00 درهم، مجلس إقليم جرادة بمبلغ 40.000,00 درهم، جماعة عين بني مطهر بغلاف مالي قدره 51.000,00 درهم و الجمعية المستفيدة بمبلغ 25.000,00 درهم، و يتوخى المشروع تطوير القطاع الرياضي و دعم الفرق الرياضية بالإقليم.

كما قدمت للسيد العامل بهذه المناسبة معطيات و شروحات حول حصيلة المشاريع المدرة للدخل خلال المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2011-2018 لإقليم جرادة بما مجموعه 268 مشروعا همت قطاعات الفلاحة، الصناعة التقليدية، التجارة، الخدمات و الحرف رصد لها مبلغ اجمالي قدره 63.900.000,00 درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية بمبلغ 34.530.000,00 درهم، استفاد منه 2590 شخصا.