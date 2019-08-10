بلاغ صحفي

الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة

يدشن دخوله المقبل بندوة وطنية حول موضوع «أخلاقيات مهنة الصحافة ومسؤولية الصحافي المهني»

مواكبة من الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة لدخول میثاق اخلاقيات مهنة الصحافة حيز التنفيذ،ابتداء من 05غشت2019 طبقا للقانون رقم 13 -90 ،ونظرا لما يشكله هذا الميثاق من دعامة هامة لبناء التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة. وباعتبار هذا الميثاق كان مطلبا رئيسا لكل المهنيين، وكذا الإطارات المشتغلة في حقل الصحافة والإعلام وعلى رأسها اطارنا العتيد : النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، وتثمينا لما تراكم من مجهود مؤسساتي في هذا الإطار، سيعمل الفرع على تنظيم ندوة وطنية حول موضوع «ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة ومسؤولية الصحافي المهني» خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم ، وذلك بتعاون مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وبحضور وازن للمجلس الوطني للصحافة ، ولفاعلين في ميادين الصحافة والإعلام والتواصل على المستوى الوطني . من أجل تفعيل قيم ومبادئ ومثل هذا الميثاق على أرض الواقع ولتحسيس المهنيين بالجهة بقواعد الإلتزام بأخلاقيات المهنة تعزيزا لتشبعهم بها والعمل على تكريسها في سلوكهم اليومي.

التوقيع مصطفى قشنني

الكاتب العام للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة