قطار العدالة والتنمية ….والعطب بوجدة

Fatiha Bouallala

إصعد القطار

إلى أين ؟؟

صعدوا صناعه وايديهم كلها سواسية لاتحمل لا الماسا ولا ذهبا ربما فضة حلالا

في كل محطة ينزل البعض ويصعد الاخر فصعدنا كلنا أمل أنه القطار الصح والرجال قائمين لتصحيح أي عطب

اثناء السفر تضرب النوافذ بحجر احجام مختلفة تأتي من كل اتجاه والزجاج سميك لا ينكسر وقيل انه قطار لا يهزم …!!!

من الخارج يرونه قويا أسسه صلبة لا تنكسر و زعماءه يتباهون بصناعتهم أمام الملأ

وفي محطة على الحدود الشرقية توقف القطار وفجأة ولم يكن في الحسبان أخرجوا كرها جميع الركاب مع الاستثناء وقيل سننظف المكان

ذهبت عيناي الى أصابع صناع القطار وإذ بأصابعم بها خواتما ذهبا والماس و لكن ضجيج البعض جلب لهم صداع الرأس فكان القرار :

المحطات القادمة لنا فيها كلام ولا يتكلم إلا من له ذهبا ألماس نزلنا من القطار عفوا انزلونا وانزلوا حتى من صناع القطارضربا في المسافة الطويلة ضربا في السنين الطويلة ضربا في المحطات الجميلة

ويا ترى إلى اين يذهب القطار ؟؟؟

قبل الاجابة على السؤال لابد من أسئلة تمهيدية

ما اسم القطار : العدالة والتنمية

في اي محطة : وجدة

الى اين يذهب القطار : لا اعلم ولكن أكيد ليس نحو الديموقرطية

هل ستركبون القطار إذا رجع : قلنا نحن وجديون « وجادة كود » هل يتصور العقل ان قطار طردك وتصعد مرة أخرى ؟؟

ماذا نقول للقطار : » الرجلة ماشي هذه « و2021 ليست بعيدة

منقول من جدار : ذة. فتيحة بوعلالة