عمالة إقليم جرادة

الديوان

بلاغ

عامل إقليم جرادة يعطي الانطلاقة لمجموعة

من المشاريع التنموية بالإقليم

في غـمرة احتفالات الشعب المغربي بالذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين ، أشرف السيد عامل إقليم جرادة صباح يومه الاثنين 29 يوليوز 2019 على إعطاء الانطلاقة لمجموعة من المشاريع التنموية ببعض الجماعات الترابية بإلاقليم ، و ذلك بحضور السادة: رئيس مجلس إقليم جرادة، النائب البرلماني عن دائرة جرادة، رجال السلطة، رؤساء الجماعات الترابية المعنية، المنتخبون، رؤساء وممثلو المصالح الخارجية الجهوية و الإقليمية، رؤساء المصالح الأمنية، ممثلو الهيئات السياسية و المنظمات النقابية ،فعاليات المجتمع المدني وممثلو وسائل الاعلام.

وهكذا أعطى السيد العامل الانطلاقة لأشغال إحداث منتزه ترفيهي (الشطر الأول) بحاسي بلال (جماعة جرادة) على مساحة 5000 م2 بغلاف مالي قدره 5.400.000,00 درهم بشراكة بين عمالة إقليم جرادة (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) و وزارة الشباب و الرياضة، مجلس إقليم جرادة و جماعة جرادة، و يندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة بانجاز برنامج تنمية إقليم جرادة برسم الفترة 2018-2020.

و من أجل تعزيز البنيات التعليمة و الارتقاء بمستوى التربية و التكوين و الرفع من جودته و توسيع العرض التربوي خاصة بالعالم القروي، أشرف السيد العامل بنفس المناسبة على وضع حجر الأساس لبناء مؤسستين تعليميتين بكل من جماعتي كفايت (دائرة أحواز جرادة الجنوبية) و لمريجة ( دائرة عين بني مطهر)، ممولتين من طرف الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الشرق و يتعلق الأمر ب:

بناء مدرسة جماعاتية بجماعة كفايت بغلاف مالي قدره 200.000,00،6 درهم، والتي ستشيد على مساحة 2295,80م2 منها 1766 م2 مغطاة.

بناء الثانوية التأهيلية « الكيندي » مع داخلية بجماعة لمريجة بغلاف مالي قدره 11.272.068,00 درهم تتكون من 18 حجرة في تخصصات تعليمية مختلفة إضافة إلى داخلية بسعة 80 سريرا لفائدة التلميذات و التلاميذ القاطنين بالعالم القروي بعيدا عن المؤسسات التعليمية.

إثر ذلك و بجماعة أولاد سيدي عبد الحاكم ( دائرة عين بني مطهر) قام السيد العامل و الوفد المرافق له بزيارة لبعض المنازل التي تم تجهيزها بالألواح الشمسية في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية، حيث استفاد من هذه العملية 50 كانونا بتكلفة قدرها 1.860.000,00 درهم بممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

و بمركز الاستشارة الفلاحية بجماعة بني مطهر (دائرة عين بني مطهر) ، قدم السيد المدير الاقليمي للفلاحة بجرادة شروحات و معطيات حول مشروعين فلاحيين مدرجين ضمن برنامج التنمية الفلاحية لإقليم جرادة برسم الفترة 2017-2020 و يتعلق الأمر ب:

– مشروع استبدال زراعة الحبوب بأغراس الزيتون على مساحة 300هكتار واللوز على مساحة 500، الذي رصد له غلاف مالي قدره 6.640.000,00 درهم لفائدة جماعات كنفودة، لعويتات، راس عصفور، تيولي و كفايت.

– مشروع تكثيف و انتاج العسل بإقليم جرادة، والذي يهدف الى تطوير و عصرنة قطاع تربية النحل و انتاج العسل و تنظيم النحالين في إطار تعاونيات لتقوية قدراتهم التقنية و الرفع من دخل الفلاحين،حيث ستستفيد 30 تعاونية من 500 خلية نحل مملوءة، رصد لها غلاف مالي قدره 5.425.000,00 درهم، و بهذه المناسبة ترأس السيد العامل حفل توقيع 05 اتفاقيات شراكة بين المديرية الإقليمية للفلاحة و رؤساء تعاونيات انتاج العسل بإقليم جرادة، سلم خلاله خلايا النحل لفائدة هذه التعاونيات،