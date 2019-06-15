Home»Régional»خالد سلي مدير المهرجان المغاربي للفيلم : 8 سنوات كانت كافية لتصير مدينة وجدة قبلة لمختلف فناني العالم في مجال السينيما VIDEO

خالد سلي مدير المهرجان المغاربي للفيلم : 8 سنوات كانت كافية لتصير مدينة وجدة قبلة لمختلف فناني العالم في مجال السينيما VIDEO

/ /0/ 118
0
Shares
PinterestGoogle+
 

خلال حفل افتتاح النسخة الثامنة للمهرجان المغاربي للفيلم ، وخلال كلمته اعتبر السيد خالد سلي مدير المهرجان ، ان اي تساؤل بخصوص النجاح المتصاعد للمرجان المغاربي للفيلم يكمن بالاساس في الارادة ، والعزيمة ، وتحدي الصعاب والعوائق ، بالاضافة الى حب المدينة ، مدينة الألفية ، مدينة زيري بن عطية ، مدينة وجدة ….هذا النجاح الذي يصل اليوم الى النسخة الثامنة ، حيث اصبحت مدينة وجدة قبلة لمختلف الفنانين في مجال السينيما من العديد من بلدان العالم ، مغاربية ، عربية ، وغربية …
والفضل في ذلك يقول السيد خالد سلي مدير المهرجان ، يعود بالاساس الى البنيات التحتية التي اصبحت المدينة تزخر بها بفضل الارادة السامية لصاحب الجلالة ، والمتمثلة بالاساس في البنيات التحتية الخاصة بالفنون والثقافة ، على رأسها المعلمة المعمارية المتمثلة في مسرح محمد السادس ….
ليختتم كلمته بشكر كل الجهات التي ساهمت وتساهم في انجاح هذا العرس الفني السنوي ….

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.