خالد سلي مدير المهرجان المغاربي للفيلم : 8 سنوات كانت كافية لتصير مدينة وجدة قبلة لمختلف فناني العالم في مجال السينيما VIDEO

خلال حفل افتتاح النسخة الثامنة للمهرجان المغاربي للفيلم ، وخلال كلمته اعتبر السيد خالد سلي مدير المهرجان ، ان اي تساؤل بخصوص النجاح المتصاعد للمرجان المغاربي للفيلم يكمن بالاساس في الارادة ، والعزيمة ، وتحدي الصعاب والعوائق ، بالاضافة الى حب المدينة ، مدينة الألفية ، مدينة زيري بن عطية ، مدينة وجدة ….هذا النجاح الذي يصل اليوم الى النسخة الثامنة ، حيث اصبحت مدينة وجدة قبلة لمختلف الفنانين في مجال السينيما من العديد من بلدان العالم ، مغاربية ، عربية ، وغربية …

والفضل في ذلك يقول السيد خالد سلي مدير المهرجان ، يعود بالاساس الى البنيات التحتية التي اصبحت المدينة تزخر بها بفضل الارادة السامية لصاحب الجلالة ، والمتمثلة بالاساس في البنيات التحتية الخاصة بالفنون والثقافة ، على رأسها المعلمة المعمارية المتمثلة في مسرح محمد السادس ….

ليختتم كلمته بشكر كل الجهات التي ساهمت وتساهم في انجاح هذا العرس الفني السنوي ….