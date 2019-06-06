المصالح الأمنية بتاوريرت توقف شخصين من ذوي السوابق قاما بسرقة من داخل مؤسسة تعليمية

ولاية امن وجدة 06 يونيو،2019

بلاغ

كشف مصدر أمني، أن المصالح ألأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن تاوريرت تمكنت هذا اليوم من إيقاف شخصين أحدهما من ذوي السوابق العدلية من مواليد سنتي 1996 و 1977 من أجل السرقة من داخل أحدى المؤسسات التعليمية.

وقد بينت المعلومات الأولية أن الموقوفين قد أقدما على استغلال فترة العطلة الدراسية لأجل اقتراف جرمهما وأنه جرى إيقافهما في ظرف وجيز جدا.

وأسفرت عمليات التفتيش التي تم إجراؤها على حجز جميع المسروقات بهدف إعادتها إلى من له الحق فيها، فضلا عن دراجتين ناريتين إحداهما ثلاثية العجلات يشتبه في كونهما استعملتا في عمليات النقل.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية لذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار إحالتهما على العدالة