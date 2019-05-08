خواطر من ذكريات الصبا

أتذكرين ضيعتي وما غرست فيها الأنامل وحصادة تجوب حقلي تشدو حولها العنادل

وأعراسا ودق البنادير و الدفوف في ديارنا وطلقات بارود استبسل فيها رجال بواسل

وغوان تسربلت بتلك المروج بابهى زيها ولجة احرنجمت من حولها الشياه والقوافل

أتذكرين حصان والدي أمام الخيمة رابضا حدت من كبريائه أغلال الحديد والسلاسل

وسرجا منمقا في ركن من اركان خيمتي فيه شموخ والدي ان تباهت بخيلها القبائل

ونقيقا من تحت أشجار العريش شد مسمعي تملت به الساقيات واشجار التين والجداول

وراعيا في شماريخ الجبال يعزف أنشودة وجديا حل بالوجود ينهار طورا ثم يحاول

وافنان السنديان من تحت الجبيل سامقات وقبرات تزق فراخها ونور بدر عليها نازل

اتذكرين صبية يحاكون فرسانا في العابهم وعجاجا ثائرا من علب الحليب كأنها المكاحل

وزغردات من النسوة تبث الشموخ في نفوسنا فيا ليت فرسي حقيقة وأنا على السرج مائل