معتقلي حراك جرادة : محكمة الاستئناف تخفض الاحكام الابتدائية الصادرة في حقهم

أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة وجدة، أمس الخميس 2 ماي 2019، أحكامها في حق مجموعة من معتقلي حراك جرادة.

وجاءت الأحكام الاستئنافية في مجملها مخفضة بالمقارنة مع الأحكام الابتدائية الصادرة في جلسة 17 يناير 2019.

وتوبع المعتقلون بتهم مختلفة من قبل إضرام النار، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، وإهانة موظفين، واستعمال العنف ضدهم، والتجمهر المسلح.

الأحكام جاءت على الشكل التالي :

أمين لمقلش 15 شهرا (3 سنوات)

مصطفى ادعينن 15 شهرا (3 سنوات)

عزيز بودشيش 15 شهرا (3 سنوات)

عبد الوهاب ايت أحمد 15 شهرا (2 سنتين)

حسن غوماتي 18 شهرا (4 سنوات)

رضا بزة (عاشور) 18 شهرا (4 سنوات)

محمد مسعودي 18 شهرا (4 سنوات)

عبد القادر موغلي 18 شهرا (4 سنوات)

عبد اللطيف بن عمرات 18 شهرا (2 سنتين)

الميلود بوراصي 18 شهرا (2 سنتين)

الطاهر الكيحل 20 شهرا (4 سنوات)

محمد الكيحل (اخوه) 20 شهرا (4 سنوات)

محمد حشباي 20 شهرا (4 سنوات)

محمد حشباي (ابن عمه) 20 شهرا (4 سنوات)

إبراهيم لبخيت 20 شهرا (4 سنوات)

يحيي القندوسي 20 شهرا (4 سنوات)

حميد فرزوز 20 شهرا (2 سنتين)

رضوان ايت الريموش (من ذوي الاحتياجات الخاصة ومحجور عليه بحكم قضائي) 2 سنتين موقوفتا التنفيذ خفضت لـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ.