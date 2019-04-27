جمعية بصمة شباب الخير تنظم قافلة طبية بالمدرسة الجماعاتية بجماعة تانشرفي …

نظمت جمعية بصمة شباب الخير في إطار برنامجها السنوي و مواصلة لمشروعها الهادف إلى محاربة الهدر المدرسي و التشجيع على التمدرس. قافلة طبية اجتماعية تربوية بالمدرسة الجماعاتية تنشرفي بجماعة تنشرفي التي تبعد عن مدينة العيون الشرقية ب 35 كلم حيث إستفاد حوالي 323 تلميذ وتلميذة.

تضمنت هذه القافلة جوانب رئيسية من بينها :

الجانب الطبي:

حيث شمل فحوصات مهمة في المجالات التالية :

– طب العيون الذي تمحور في تشخيص بعض الحالات المستعصية والاحتفاظ بملفهم من اجل توفير نظارت طبية من طرف opticien سيساهم بدوره بتخفيضات جد مهمة كمساهمة منه.

– طب الأطفال والطب العام حرص على تشخيص الحالات بعناية مع توزيع الادوية الازمة لحالتهم وتحسيسهم باهمية الصحة والحفاظ عليها

-طب الأسنان الذي قام بتوفير 323 فرشاة ومعجون مع التوعية بضرورة الحفاظ على نظافة الفم و الأسنان من التسوس

اما بالنسبة للجانب البيئي الترفيهي: حيث شمل 4 ورشات مهمة:

ورشة الرسم التي انقسمت لشقين شق رسم الجداريات وشق الرسم على الورق حيث انبهرنا بابداعات رائعة من طرف التلاميذ وكذلك ورشة الاعمال اليدوية واعادة التدوير

اما ورشة التشجير فعرفت غرس 40 شتلة

ولا ننسى الورشة المهمة التي لقت اقبالا من طرف التلاميذ الورشة الدينية التي كانت عبارة عن نصائح وتعليمات لتصحيح اخطاء الوضوء والصلاة وكذلك أناشيد تربوية.

وفي الاخير كان الختام بحفل تنشيطي رفقة مهرج رائع ادخل السرور والمرح والفرحة على قلوب التلاميذ حيث قدم لهم هدايا بسيطة مع بعض الحلويات.

كل الشكر لجميع المتدخلين ونخص بالذكر :

*الطاقم الطبي والتمريضي برئاسة رئيسة مصلحة طب الاطفال بالمستشفى الجهوي الفارابي وجدة

*رئيس جماعة تنشرفي عبر توفيره وسيلة نقل للمشاركين

* الجمعية المغربية لوقاية الفم والأسنان فرع وجدة

*السادة مدير ؛مقتصد وأطر التدريس بالمدرسة الجماعاتية تنشرفي

*ولا نفوت الا ان نشكر السيدة مديرة مركز تشخيص الامراض بوجدة عبر توفيرها لجهاز كشف النظر…تعاونية الحليب بالمغرب الشرقي (كوليمو) …و جميع المحسنين والمحسنات…. بكم بدأنا و بعطائكم نستمر