اكاديمية جهة الشرق في قلب الحدث تتويج الأساتذة المجددين بالجائزة الكبرى Innova TICE 2019

نظمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حفل تتويج الأساتذة المجددين، وذلك يوم الجمعة 19 أبريل 2019 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط. حيث تم تتويج الأستاذين قسو محمد و عزيز عبد الرحيم عن مديرية بركان بالجائزة الكبرى ل InnovaTICE 2019 ، كما تم تكريم بعض الأساتذة المجددين، ويتعلق الأمر بالأستاذة ناصري أسماء من مديرية وجدة أنجاد والأستاذة اعشوش بشرى من مديرية بركان و الأستاذ برحيلي عبد النبي من مديرية تاوريرت.

وللإشارة فقد تم تتويج الأستاذين محمد قاسو و عزيز عبد الرحيم عزيز اللذان مثلا المغرب وأكاديمية جهة الشرق و المديرية الإقليمية لبركان في الملتقى العالمي للأساتذة المجددين بباريس في الفترة الممتدة بين 1 و 5 أبريل 2019.

يدكر ان هذا الملتقى يعد لبنة لإرساء وتطوير المبادرات الوطنية للتجديد التربوي ولدعم الإنتاج التربوي للأطر التعليميــة وإبراز مواهبهم وقدراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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