شركة العمران : اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة …من بقع ارضية مخصصة للأنشطة الاقتصادية

تعلن شركة العمران جهة الشرق عن ايداع طلبات الاستفادة من قطع ارضية مخصصة للأنشطة الاقتصادية بكنفودة

يتكون ملف الاستفادة من الوثائق التالية :

ـ طلب الاستفادة

ـ سحب دفتر التحملات من المركز الجهوي للأستثمار للجهة الشرقية

ـ بطاقة تقنية للمشروع

ـ تصميم استعمال القطعة

ـ الملف القانوني : ( القانون الأساسي ، السجل التجاري ، محضر الجمع العام )

ـ نسخة من البطاقة الوطنية للممثل القانوني للشركة ولصاحب الطلب

يتم ايداع ملفات الاستفادة في اظرفة مغلقة باسم مدير المركز الجهوي للأستثمار للجهة الشرقية : » ايداع طلبات الاستفادة بمنطقة كنفودة »

تاريخ ايداع الملفات :

من 17 ابريل 2019 الى غاية 09 ماي 2019

عنوان سحب وايداع طلبات الاستفادة : المركز الجهوي للأستثمار للجهة الشرقية بشارع الأمير مولاي الحسن وجدة