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شركة العمران : اعلان عن ايداع طلبات الاستفادة …من بقع ارضية مخصصة للأنشطة الاقتصادية

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تعلن شركة العمران جهة الشرق عن ايداع طلبات الاستفادة من قطع ارضية مخصصة للأنشطة الاقتصادية بكنفودة
يتكون ملف الاستفادة من الوثائق التالية :
ـ طلب الاستفادة
ـ سحب دفتر التحملات من المركز الجهوي للأستثمار للجهة الشرقية
ـ بطاقة تقنية للمشروع
ـ تصميم استعمال القطعة
ـ الملف القانوني : ( القانون الأساسي ، السجل التجاري ، محضر الجمع العام )
ـ نسخة من البطاقة الوطنية للممثل القانوني  للشركة ولصاحب الطلب
يتم ايداع ملفات الاستفادة في اظرفة مغلقة باسم مدير المركز الجهوي للأستثمار للجهة الشرقية :  » ايداع طلبات الاستفادة  بمنطقة كنفودة  »
تاريخ ايداع  الملفات :
من 17 ابريل 2019 الى غاية 09 ماي 2019
عنوان سحب وايداع طلبات الاستفادة : المركز الجهوي للأستثمار للجهة الشرقية بشارع الأمير مولاي الحسن  وجدة

 
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