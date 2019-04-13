جمعيـة التكـافـل للسكنــى رأس المـاء – الناظـور : دعــــــوة
بعـــد تعـذر انعقــاد الجمـع العـــام العـــادي لجمعيــة التكافــل للسكنــى – رأس المــاء – يـــوم
31 مــارس 2019 لعــدم توفــر النصــاب القانونــي ، يتشــرف المكتــب المسيــر بدعوة كافــة
المنخرطات و المنخرطيــن الى حضـور الجمـع العــام المقــرر يــوم السبت 20 أبريــل 2019
بالمركب السوسيـو تربــوي لجماعـة رأس المـاء علـى الساعـة الثالثـة مســاء ( 15.00 ) وذلـك
للتـداول فيما يلـــي :
عـرض التقريـريـن الأدبـي و المالـي والمصادق عليهمـا
تطعيـم المكتـب المسيـر
مختلفــات
وسيتـم عقـد الجمـع العـام بمـن حضـر وبه وجـب الإعــلام ، و الســـلام .
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