جمعيـة التكـافـل للسكنــى رأس المـاء – الناظـور : دعــــــوة

بعـــد تعـذر انعقــاد الجمـع العـــام العـــادي لجمعيــة التكافــل للسكنــى – رأس المــاء – يـــوم

31 مــارس 2019 لعــدم توفــر النصــاب القانونــي ، يتشــرف المكتــب المسيــر بدعوة كافــة

المنخرطات و المنخرطيــن الى حضـور الجمـع العــام المقــرر يــوم السبت 20 أبريــل 2019

بالمركب السوسيـو تربــوي لجماعـة رأس المـاء علـى الساعـة الثالثـة مســاء ( 15.00 ) وذلـك

للتـداول فيما يلـــي :

عـرض التقريـريـن الأدبـي و المالـي والمصادق عليهمـا

تطعيـم المكتـب المسيـر

مختلفــات

وسيتـم عقـد الجمـع العـام بمـن حضـر وبه وجـب الإعــلام ، و الســـلام .