بلاغ صحفي

الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

تحث شعار

» الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مفتاح للتنمية العادلة والخلاقة بجهة الشرق »

وجدة من 26 إلى31 مارس 2019

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ينظم مجلس جهة الشرق بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي – كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وبتعاون مع ولاية جهة الشرق « ينظم » الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحث شعار «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مفتاح للتنمية العادلة والخلاقة بجهة الشرق » وذلك من 26 إلى31 مارس 2019 قبالة محطة القطار الجديدة بوجدة.

ويأتي تنظيم الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعد النجاح الكبير الذي عرفته الدورتين الأولى والثانية على مستوى الاقبال الكبير للزوار على المعرض ومنتوجاته والتكوين ودوراته والندوات المتعلقة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يأتي أيضا في سياق جهود مجلس الجهة الرامية لتأهيل وعصرنة هذا القطاع ومواكبة النسيج التعاوني بغية تأهيله بشريا وماديا بما يمكنه من ولوج السوق الوطنية والدولية بمنتوجاته المتنوعة.

ويهدف هذا المعرض للمساهمة في تثمين المنتجات المجالية التي تزخر بها أقاليم جهة الشرق ودعم وتقوية قدرات المهنيين والفاعلين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حيث سيكون فرصة سانحة لتبادل التجارب والخبرات الرامية للنهوض والرفع من تنافسية القطاع و تعزيز قدراته بمشروع منصة تثمين المنتوجات المجالية التي يعمل مجلس جهة الشرق على إنجازها و توظيفها لخدمة النسيج التعاوني و المنتوجات المجالية على قاعدة المعايير التي يتطلبها سوق تسويقها على الصعيد الدولي عبر استعمال التكنولوجيات الحديثة و الرقمنة.

وسيشارك في هذا المعرض الذي سيقام على مساحة إجمالية تقدر ب 4000 م مربع، حوالي 140 تعاونية تمثل مختلف المنتوجات المجالية فضلا على الجمعيات المهنية والتعاضديات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وستعرف الدورة الثالثة للمعرض تنظيم أنشطة مختلفة تتمثل في إقامة ورشات تكوينية سيستفيد منها المهنيون والفاعلون في القطاع بالإضافة للتعاونيات والجمعيات المشاركة في المعرض وسيعمل على تأطيرها مجموعة من الخبراء والباحثين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وآليات وأساليب الاستثمار المتعلقة به.

و باعتبارالاهمية التي تكتسيها النسخة الثالثة للمعرض الجهوي و الافاق التنموية الواعظة التي يعمل مجلس جهة الشرق على وضع مرتكزاتها و أسسها و اسنراتيجيتها، سيعرف المعرض تنظيم ثلاث ندوات محورية حول الاقتصاد الاجتماعي و التضامني و مشروع منصة تثمين المنتوجات المجالية، الاقتصاد الأزرق و أهداف التنمية المستدامة بجهة الشرق و دور التكنولوجيات الحديثة الرقمنة BIG DATA في تطوير مشروع التنمية الجهوية بجهة الشرق .

لهذه الأسباب والاعتبارات يدعو مجلس جهة الشرق كافة الفاعلين الاقتصاديين ومنظومة التعاونيات والنسيج الجمعوي والمؤسسات الرسمية و الخاصة ذات الصلة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بحضور هذا المعرض و المشاركة في انشطته المختلفة الموجهة لكافة الفئات المجتمعية من رجال و نساء وشباب.