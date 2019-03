L’INSTITUT FRANÇAIS D’OUJDA CELEBRE LE 21ème PRINTEMPS DES POETES ET ORGANISE : SA 3ème NUIT DE LA POESIE

Dans le cadre de la 21ème édition du Printemps des Poètes et de la Semaine de la Francophonie, l’Institut français du Maroc – antenne d’Oujda – a organisé la 3ème édition de La Nuit de la Poésie vendredi 15 mars 2019 sous le thème « La beauté ».

Suite à l’appel à participation à cet événement, une quarantaine de poètes et poétesses en herbe, écrivains et amateurs de la poésie ont déclamé leurs propres poèmes ou ceux d’autres auteurs connus. Cette soirée poétique a été agrémentée par des présentations musicales en accompagnement de la lecture poétique.

Cette Nuit de la poésie a connu la participation d’une quarantaine de poètes amateurs et quelques poètes confirmés dont EL KRIK Boujemaa, Professeur et poète, Président du café littéraire Targuist avec son recueil : « La complainte des Muses », CHAFI Meriyam : venue de Berkane, d’origine de Safi et Auteur du livre « Les empreintes d’une femme » et son recueil de poésie a été retenu au salon du livre international de Casablanca en 2019 par le Ministère de la culture et la communication. elle a participé aux rencontres nationales des femmes créatrices à Chefchaouen les 8 et 9 mars 2019, MASSOU Ali : Écrivains et poète Oujdi auteur des recueils : « Au Pays de l’enfance » et » Enfantillesses » et enfin ; ZAIRI Mohammed : Professeur et président de l’AMEF CP Oujda qui vient d’éditer son premier recueil de poésie : « Visage de terre ».

ABOU ZOUHEIR