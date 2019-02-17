البرنامج الوطني للقراءة: زيارة عمل من طرف مديرة الوكالة للتعاون الدولي لجهة الشرق

في إطار البرنامج الوطني للقراءة المنجز بتعاون مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي USAID، قامت السيدة مديرة الوكالة رفقة الفريق المرافق لها بزيارة عمل للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق لتدارس أوجه التعاون خاصة في مجال تحسين القراءة وذلك يوم الخميس 14 فبراير 2019 على الساعة التاسعة صباحا، حيث عقدت جلسة عمل مع السيد محمد ديب مدير الأكاديمية بمعية الفريق الجهوي، خلال هذا اللقاء، قدم السيد مدير الأكاديمية عرضا حول الحصيلة المرحلية لتنزيل البرنامج الوطني للقراءة بجهة الشرق ابتداء من انطلاقه إلى غاية الموسم الدراسي الحالي وآفاق العمل خلال السنوات المقبلة، كما تضمن العرض معطيات حول تعميم البرنامج بالنسبة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي ومعطيات حول التجريب بالنسبة للسنتين الثالثة والرابعة ابتدائي.

بعد ذلك، قام الوفد رفقة الفريق الجهوي والسيد المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية لوجدة أنجاد وطاقمه بزيارة ميدانية لمدرسة احمد بوكماخ الابتدائية بوجدة، حيث تمت معاينة حصة للمستوى الأول ابتدائي حول إدماج القراءة المقطعية بالمنهاج الدراسي، والوقوف على سير برنامج التجريب بالسنتين الثالثة والرابعة من خلال معاينة حصتين بذات المستويين.

مباشرة بعد ذلك، انتقل الوفد إلى مركز ابن خلدون بوجدة، حيث تم الوقوف على سير أشغال ورشة تكوينية لفائدة بعض أساتذة التعليم الابتدائي للمستويين الثالث والرابع تمهيدا لتعميم هذا البرنامج على المستويين المذكورين ابتداء من شهر شتنبر 2019.

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