هل اصبح مسرح محمد السادس بوجدة على حافة الافلاس جراء تصرفات بعض التقنيين العاملين به ؟

الا تتمثل مهام تقنيي مسرح محمد السادس بوجدة في توفير كل الظروف الملائمة لانجاح مختلف الأنشطة بدل اختلاق العراقيل والتعامل بعجرفة واستفزاز لرؤساء الجمعيات المنظمة لهذه الأنشطة ؟

لقد أصبح مسرح محمد السادس بوجدة ، الذي كان الفضل فيه يرجع لجلالة الملك محمد السادس الذي اراده رافعة للثقافة والفن بمدينة الألفية ، بوضعه رهن إشارة الجمعيات الثقافية والفنية ومؤسسات مدينة وجدة لكي تعبر عن مواهبها، وتنظم أنشطتها، بوضع بناية المسرح تحت تصرفها بدون اي تحفظ ….لقد اصبح قاب قوسين او ادنى من الافلاس ….حيث اصبح خلال الأشهر الأخيرة تحت رحمة بعض التقنيين، الذين صاروا يتفننون في ابتكار مختلف العراقيل للعديد من التظاهرات التي تنظم بالمسرح…عراقيل مستفزة لدرجة ان العديد من الجمعيات قررت ان ترفع شكاية الى الجهات العليا …

فهل يعقل أن مسرح محمد السادس هذه المعلمة الثقافية التي كلفت امكانيات مادية ضخمة هي اليوم بدون »sonorisation » اليوم؟ ما دام يقال لكل من ينظم حفلا: عليك بكراء « sonorisation » بلوازمها لأنها معطلة، وآخرها نشاط اليوم للفرقة الفلسطينية.

يمكن للمسؤولين على مسرح محمد السادس أن يتحججوا بنقص في بعض التجهيزات، لكن أن يقولوا بأن التجهيزات كلها غير صالحة، فذلك أمر غير مقبول …واذا كانت بالفعل غير صالحة او معطلة فان السؤال المطروح هو : من ذا الذي قام بتعطيلها ؟ الا يعتبر اصلاحها من مسؤوليتهم ؟ .

كيف يعقل أن تشتغل « la sonorisation » لماذا عندما تكون الأنشطة المنظمة بالمسرح تابعة لوزارة الثقافة ، تلاحظ ان كل الأجهزة التقنية تشتغل بشكل ممتاز ، الا انها لا تتعطل الا حين تكون الأنشطة من تنظيم الجمعيات؟

لماذا يتواجد كل التقنيين بالمسرح، ويظهرون » حنة يديهم » في الأنشطة التي تنظمها وزارة الثقافة، غير انك لا تجد لهم اثرا خلال الأنشطة المنظمة من طرف مختلف الجمعيات ، حيث يتم الاكتفاء بحضور تقني واحد وفي بعض الأحيان لا أحد …..

لماذا يغلق جل التقنيين هواتفهم، ولا يردون على الإدارة، حين يكون هناك نشاط منظم من طرف جمعية ما من الجمعيات الثقافية او الفنية ؟ .

فاذا كان كل التقنيين هم من خارج مدينة وجدة، ولا ترضيهم مدينتنا كما عبر عن ذلك بعضهم ، مما جعل احدهم لا هم له اختلاق المشاكل ، والتفنن في استفزاز بعض المنظمين لأنشطة ثقافية او فنية بالمسرح .

لكل هؤلاء نقول وبافتخار، نحن جمعيات أبناء مدبنة وجدة ،نحب مدينتنا، ونراها أجمل مدينة في المغرب، كما أننا نحب المغرب كله ونراه أجمل بلد في العالم وإن كنتم تختلفون معنا، فذاك شأنكم ، أما ان تعملوا على اختلاق المشاكل ، والعراقيل ، والتقاعس عن اداء مهامكم على احسن وجه فهو تصرف مرفوض ، ونحن كجمعيات المجتمع المدني بوجدة قادرون على رفع تظلم مباشر الى وزارة الثقافة ، والديوان الملكي

ان الواجب ، والقانون يقتضي تواجد التقنيين بالمسرح خلال اي نشاط ينظم فيه ، ويتحملون مسؤولية اي خلل يقع في الأجهزة الصوتية للمسرح ، لأن تلك مهمتهم ، ومسؤوليتهم …اما ان يقوم بعض هؤلاء باغلاق هواتفهم النقالة خصوصا خلال اية تظاهرة تنظم بالمسرح ، او يقوم باستفزاز المنظمين ، والتعامل معهم بنوع من الغطرسة ، والعجرفة ، فهذا تصرف غير مقبول ، وعلى مدير المسرح ان يتحمل مسؤوليته كاملة .

أخيرا، نقول لكم، أن مسرح محمد السادس، معلمة نفتخر بها كلنا، أو نحن على الأقل، وقد وضعها جلالة الملك رهن إشارة جمعيات مدينة وجدة النشيطة، ولن نسمح لأي كان ان يقوم بعرقلة الأهداف التي من اجلها اسسها جلالة الملك …فعلى مدير المسرح ان يتحمل كامل مسؤولياته ، وان يعطي اوامره برامة للتقنيين بتغيير سلوكاتهم ، وتصرفاتهم ، تجاه كل رؤساء الجمعيات التي تختار مسرح محمد السادس لتنظيم انشطتها ، وان يقوموا بواجبهم احسن قيام وذلك باصلاح كل الاعطاب التي تعرفها الأجهزة الصوتية للمسرح …وان يكفوا عن السلوكات الاستفزازية ، والمتغطرسة ، التي اصبحت حديث العام والخاص بمدينة وجدة …

وفي الختام نلتمس من السيد وزير الاتصال ايفاد لجنة للتحقيق فيما آلت اليه الأوضاع بهذا المشروع الملكي ، فاننا كجمعيات فنية وثقافية نشيطة ، ومعروفة بجديتها ، وغيرتها على هذه المعلمة نتوفر على معطيات من الخطورة بمكان … .