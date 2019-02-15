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تمويل الدفعة الأولى من المشاريع المدرة للدخل لفائدة السجناء المفرج عنهم

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 تحت شعار « اعادة إدماجهم مسؤوليتنا جميعا « نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بعمالة الناظور صباح يوم الخميس 14 فبراير 2019 حفلا ترأسه السيدالكاتب العام للعمالة الناظور ، وممثلي مؤسسة محمد السادس لادماج السجناء .
تم خلاله توزيع مجموعة من المواد و الأدوات والمساعدات العينية في اطار تمويل الانشطة المدرة للدخل لفائدة النزلاء المفرج عنهم و عددهم عشرة نزلاء سابقين منهم نزيلتين .
الهدف من هذه الانشطة يتجلى في إعادة إدماج هؤلاء المفرج عنهم في النسيج الاقتصادي و الاجتماعي ومحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي لهذه الفئة من المجتمع.
و بلغت التكلفة الاجمالية للدفعة الاولى لهذه المشاريع ما يفوق 200.000 درهم

 
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