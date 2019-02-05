المجلس الجهوي للسياحة ـ جهة الشرق

بلاغ صحفي

مشاركة المجلس الجهوي للسياحة في صالون بروكسل للعطل

انطلاقا من يوم الخميس 7 و إلى غاية يوم الاحد 10 فبراير, سيشارك المجلس الجهوي للسياحة بالجهة الشرقية في النسخة الحادية والستين لصالون بروكسل للعطل. وهي مناسبة لإبراز العروض السياحية الجديدة للجهة الشرقية و كذا التطور الذي يعرفه القطاع والبنية التحتية المواكبة.

صالون العطل في بروكسل , تتنافس فيه مختلف الوجهات السياحية العالمية على تقديم أفضل العروض لجذب السياح لقضاء عطلاتهم ، وتركز الدورة 61 لصالون هذا العام على السياحة المرتبطة بالأسرة، الاحتفال، العناصر الأربعة (الأرض ، النار ، الهواء و الماء) و السفر في المستقبل.

وسيعمل المجلس الجهوي للسياحة بالجهة الشرقية على ترويج المنتجات السياحية للجهة من خلال تثبيت جناح تسويقي على 60 متر مربع خاص بكل أنواع الخدمات و المميزات الطبيعية والثقافية و الحضارية التي تحبل بها الجهة الشرقية و التي تلبي حاجيات الزبائن على اختلاف إنتظاراتهم.

كما ينظم المجلس الجهوي للسياحة مجموعة من اللقاءات التحسيسية و التعريفية مع المهنيين الدوليين ومنظمي الرحلات السياحية العالمية و المروجين السياحيين وكذا وسائل الإعلام البلجيكية و الدولية من خلال التركيز على حدثين رئيسيين :

: 1 مائدة مستديرة حول عروض و مزايا هذه الوجهة السياحية بمشاركة مهنيين و مسؤولين عن القطاع، بمن فيهم رئيس المجلس الجهوي للسياحة بالجهة الشرقية، ونائب رئيس مجلس جهة الشرق , رئيسي المجلسين الإقليميين لعمالتي بركان و الدريوش, ممثلين لشركة تنمية مؤسسة السعيدية و وكالة تنمية موقع بحيرة مارشيكا الناظور، فنادق بي لايف « Be Live » بالسعيدية و مركير « Mercure » بالناضور, إضافة لوكالتي أسفار من وجدة و الناضور.

: 2 عرض فيلم ترويجي عن المنطقة الشرقية بخمس لغات أنجزه مؤخرا المجلس الجهوي للسياحة.

للإشارة، فجهة الشرق للمملكة المغربية تشارك للمرة الأولى في معرض دولي لترويج منتوجات الجهة, عن طريق جناح خاص بها , إضافة, للتعريف بالخدمات التي توفرها وكالات ومنظمي الرحلات السياحية، و نوعية العروض الفندقية.

و يبقى التأكيد على أن المشاركة في مثل هذه التظاهرات, بالرغم من أنها مبادرة خاصة من المجلس الجهوي للسياحة بالجهة الشرقية تعتبر فرصة سانحة لتثمين المنتوج السياحي الوطني ككل, الذي غاب عن هذا الصالون لأكثر من 5 سنوات.