الملتقى التلاميذي للصحفيين الشباب بوجدة من أجل البيئة

تنظم المديرية الإقليمية وجدة أنجاد ملتقى تلاميذي للصحفيين بمركب بن خلدون يوم الخميس 07 فبراير 2019 على الساعة التاسعة صباحا.

يشرف على تأطيره السادة :

– الحسين قدوري مدير موقع Oujda-city

– عبد النبي كتوي فنان ومختص في مجال الصورة

– يحي قرني المدير الاقليمي للأندية البيئية بوجدة أنجاد

الصحفيون الشباب من أجل البيئة » (www.jre.ma ) هو برنامج أنشئ من طرف مؤسسة التربية على البيئة الذي يشارك فيه 34 بلدا. وقد تم إدخاله إلى المغرب من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة سنة

2002 (www.fm6e.org ). وشارك في هذا البرنامج أزيد من 22000 من تلاميذ الثانويات الإعدادية والثانوية المتراوحة أعمارهم ما بين 11 و21 سنة. وتم تتويج 186 من روبورتاجاتهم في المباريات الوطنية و24 في المباريات الدولية. وتمت مواكبة هؤلاء التلاميذ من لدن 8000 مؤطرا.

واختير لهذه السنة موضوع : الزراعة المستدامة

ومن بين ما يهدف إليه برنامج مبارة الصحفيين الشباب :

– الإيمان بأهمية التربية البيئية في تنمية قدرات و كفايات المتعلمات والمتعلمين ؛

– تثمين المبادرات و التجارب الفردية والجماعية ؛

– التحفيز على التنافس التربوي البناء وعلى التواصل والعمل الجماعي والتشاركي ؛

– ترسيخ ثقافة وسلوك التربية البيئية من خلال الزيادة في الوعي بأهمية البيئة كسلوك بالوسط المدرسي ؛

– دفع التلميذات والتلاميذ إلى اكتشاف محيطهم البيئي وتقويم سلوكياتهم إزاءه ؛

المنسق الاقليمي للأندية البيئية

ذ.يحي قرني