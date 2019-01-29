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تعازينا لأسرة المرحوم التهامي شنيور

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ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ انتقال  الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للجيدو السيد التهامي شنيور الى جوار ربه ، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم السيد قدوري الحسين مدير  » وجدة سيتي  » نيابة عن كافة طاقم الجريدة باصدق عبارات التعازي الى عائلة الفقيد الكبيرة والصغيرة ، راجين من العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحماته ويسكنه فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا …كما نسأله تعالى ان يلهم ذويه الصبر والسلوان ، وانا لله وانا اليه راجعون

 
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