عبدالنبي بعيوي رئيس جهة الشرق يستقبل وفدا من رجال الأعمال الماليزيين ، وتوقيع اتفاقية لانشاء مشاريع اسثمارية بالجهة VIDEO

استقبل صباح يوم الأربعاء 23 يناير الحالي 2019 بمقر الجهة وفدا من رجال الأعمال ، والمستثمرين الماليزيين ، حيث تم عقد لقاء عمل موسع ، استعرض فيه الطرفان مختلف مجالات التعاون ، و مجالات الاستثمار

هذا وفي تصريح رئيس الجهة للصحافة ، قال ان تواجد هذا الوفد من المستثمرين الماليزيين يعني ان جهة الشرق اصبحت بالفعل تستقطب مختلف المستثمرين من خارج المغرب بما في ذلك المستثمرين الآسيويين …

وأضاف انه خلال هذا اللقاء قدم خبراء الجهة عرضا مفصلا عن مختلف المؤهلات التي تزخر به اقاليم الجهة الشرقية ، سواء على مستوى البنيات التحتية او على مستوى الكفاءات وا لراسمال البشري …

وكنتيجة لهذا اللقاء قال السيد عبد النبي بعيويانه سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية شراكة تضم خمسة محاور تتمثل في : الاستفادة من تجربة ماليزيا في مجال التضامن الاجتماعي ، وبناء منطقة تكنولوجية قد تحط الرحال بوجدة او الناظور ، ثم تشييد مركز تجاري دولي بالجهة الشرقية ، وأخيرا توقيع شراكة مع جامعات ماليزية وجامعة محمد الأول للاستفادة من تجربة الجامعات الماليزية في تحفيز الطلبة والباحثين على الابتكار، والابداع والاختراع …وانشاء المقاولات