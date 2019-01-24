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عبدالنبي بعيوي رئيس جهة الشرق يستقبل وفدا من رجال الأعمال الماليزيين ، وتوقيع اتفاقية لانشاء مشاريع اسثمارية بالجهة VIDEO

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استقبل صباح يوم الأربعاء 23 يناير الحالي 2019 بمقر الجهة وفدا من رجال الأعمال ، والمستثمرين الماليزيين ، حيث تم عقد لقاء عمل موسع ، استعرض فيه الطرفان مختلف مجالات التعاون ، و مجالات الاستثمار
هذا وفي تصريح رئيس الجهة للصحافة ، قال ان تواجد هذا الوفد من المستثمرين الماليزيين يعني ان جهة الشرق اصبحت بالفعل تستقطب مختلف المستثمرين من خارج المغرب بما في ذلك المستثمرين الآسيويين …
وأضاف انه خلال هذا اللقاء قدم خبراء الجهة عرضا مفصلا عن مختلف المؤهلات التي تزخر به اقاليم الجهة الشرقية ، سواء على مستوى البنيات التحتية او على مستوى الكفاءات وا لراسمال البشري …
وكنتيجة لهذا اللقاء قال السيد عبد النبي بعيويانه سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية شراكة تضم خمسة محاور تتمثل في : الاستفادة من تجربة ماليزيا في مجال التضامن الاجتماعي ، وبناء منطقة تكنولوجية قد تحط الرحال بوجدة او الناظور ، ثم تشييد مركز تجاري دولي بالجهة الشرقية ، وأخيرا توقيع شراكة مع جامعات ماليزية وجامعة محمد الأول للاستفادة من تجربة الجامعات الماليزية في تحفيز الطلبة والباحثين على الابتكار، والابداع والاختراع …وانشاء المقاولات

 
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