المكتب النقابي لقطاع سائقي سيارات الاجرة الصغيرة بوجدة يدين بشدة الاعتداء على سائق طاكسي

بيان استنكاري

بحزن شديد تلقى المكتب النقابي لقطاع سائقي سيارات الاجرة الصغيرة بوجدة التابع للكونفدارلية الديمقراطية للشغل ،نبأ تعرض أحد المهنيين بالاعتداء جسدي خلال مزاولته لعمله يومه السبت 19/01/2019، أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه اجرام وحشي وبربري وهمجي لا يمكن أن يقوم به إلا مجرمون وإرهابيون مجردون من جميع القيم الانسانية، حيث انهالوا عليه بالضرب والرفس في جميع أنحاء جسده قاموا بإزالته من سيارة الاجرة لتصبح جريمتهم الشنيعة هذه جريمة مزدوجة، جريمة الاعتداء على مهني خلال مزاولته لعمله ومحاولة تصفيته،

وبعد ذلك انتقل أعضاء المكتب النقابي الى قسم المستعجلات الفارابي الجامعي لمعاينة وضعية الضحية والاستماع إليه لمعرفة حيثيات وملابسات الجريمة النكراء التي تعرض لها،

إن المكتب النقابي لقطاع سائقي سيارات الاجرة الصغيرة بوجدة التابع للكونفدارلية الديمقراطية للشغل.

و إزاء هذه الجريمة المزدوجة النكراء التي كادت أن تيتم أطفالا لولا الألطاف الالهية، إذ ليعلن مايلي:

استنكاره الشديد وبأقصى عبارات الإدانة والشجب لمقترفي هذه الجريمة البربرية الهمجية التي تعكس مدى درجة الغل والحقد والضغينة التي تختلج صدورهم تجاه أناس يشقون من أجل خدمتهم وخدمة مصالحهم.

تضامنه المطلق مع الضحية ومؤازرته ومساندته والوقوف بجانبه.

مطالبة السلطات القضائية المختصة إنزال أقصى العقوبات دون رحمة أو شفقة على المعتدين، حتى يبقوا عبرة لمن لا يعتبر,

تأكيده على مواصلة مؤازرة الضحية إلى حين رد الاعتبار لكرامته وانتصار العدالة لقضيته.

ندعو جميع المهنيين الاستعداد لوقفة احتجاجة سنعلن عنها في القريب العاجل.

طارق عباد الكاتب العام لقطاع سائقي سيارات الاجرة الصغيرة بوجدة CDT