النسخة الأولى من دوري البادمنتون بوجدة تعرف نجاحا كبيرا VIDEO

تحت اشراف الجامعة الملكية المغربية للبادمنتون وبمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال نظمت عصبة الشرق للبادمنتون بالقاعة المغطاة 16 غشت بوجدة يوم الأحد 13 يناير 2019 النسخة الأولى من الدوري الجهوي للبادمنتون تحت شعار : الرياضة دليل على رقي الشعوب ….

عرفت هذه النسخة اقبالا كبيرا من طرف مزاولي هذه الرياضة حيث شارك في هذا الدوري حوالي 50 مشاركة ومشارك من جميع المستويات العمرية …عرفت تنافسا قويا ، وزعت خلاله العديد من الميداليات والشهادات على الفائزات والفائزين …

وتهدف هذه الدورة بالأساس الى التعريف بهذا النوع من الرياضة الذي بدأ يعرف اقبالا كبيرا من طرف مختلف الفئات العمرية

الموقع الرياضي mco.ma كان حاضرا في هذه التظاهرة ، حيث قام بتصوير اهم اللقطات التي عرفتها مختلف المقابلات