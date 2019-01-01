رحيل الشاعر الكبير …عبدالسلام بحجر …

رحل ليلة امس الأثنين 31 دجنبر 2018 الشاعر الكبير عبدالسلام بوحجر … مرض في صمت …ورحل في صمت …وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم السيد قدوري الحسين مدير الجريدة الالكترونية وجدة سيتي اصالة عن نفسه ونيابة عن كل طاقم الجريدة باصدق عبارات التعازي الى اسرة الفقيد الكبيرة والصغيرة ، وكافة اصدقائه ….راجين من العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحماته وان يدخله فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا

كما نسأله تعالى ان يلهم ذويه الصبر والسلوان …وانا لله وانا اليه راجعون