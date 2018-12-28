جرادة : عامل الاقليم ورئيس الجهة يعطيان انطلاقة بعض المشاريع التنموية

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أشرف السيد عامل إقليم جرادة رفقة السيد رئيس مجلس جهة الشرق، صباح يومه الخميس 27 دجنبر 2018، على تدشين وإعطاء الانطلاقة لأشغال بعض المشاريع التنموية بجماعتي جرادة و كفايت، و كذا تسليم بعض الآلات المقتناة من طرف مجلس الجهة، وذلك بحضور ، رئيس مجلس إقليم جرادة، السيدان النائبان البرلمانيان عن دائرة جرادة، أعضاء مجلس جهة الشرق التابعين للإقليم، رجال السلطة، المنتخبون، رؤساء و ممثلو المصالح الأمنية، رؤساء و ممثلو المصالح الخارجية، ممثلو الهيئات السياسية والمنظمات النقابية، رؤساء و أعضاء التعاونيات المستفيدة، ممثلو جمعيات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.

حيث تم بالساحة المقابلة لمقر جماعة جرادة، تسليم 11 دراجة ثلاثية العجلات مقتناة من طرف مجلس جهة الشرق لفائدة التعاونيات المستفيدة من رخص استثنائية لاستغلال الفحم الحجري بمدينة جرادة ، ويندرج هذا المشروع في إطار الدعم الذي يقدمه المجلس للتعاونيات المعنية من أجل مساعدتها على تسويق منتوجاتها من الفحم الحجري وتشجيعها على تحسين قدرتها الإنتاجية، كما تم بهذه المناسبة تسليم الة الحفر (TRACTOPPELLE) لفائدة جماعة جرادة؛ وذلك في اطار الدعم الذي يقدمه المجلس لفائدة الجماعات الترابية بهذا الاقليم.

وفي إطار أجرأة التعهدات التي تم الالتزام بها ، أعطيت الانطلاقة الفعلية لبدء اشتغال سيارتي الإسعاف الموصوعتين من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب رهن اشارة المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بجرادة ، وذلك بغية تقريب الخدمات الطبية والعلاجية للساكنة وتحسين ظروفها الصحية.

كما أعطى السيد العامل رفقة السيد رئيس مجلس الجهة الانطلاقة الفعلية لبدء اشتغال 04 حافلات جديدة للنقل الحضري بمدينة جرادة ويتوخى هذا المشروع تجويد الخدمات وتمكين ساكنة المدينة من التنقل في وسائل مريحة.

بعد ذلك ، أعطيت الانطلاقة لأشغال بناء منشأة فنية على الطريق المؤدي لحي المسيرة بمدينة جرادة ، بغلاف مالي قدره 1.065.520,00 درهم، ويندرج هذا المشروع ضمن اتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل جماعة جرادة في إطار سياسة المدينة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018، حيث يروم تعزيز البنية التحتية بالمدينة.

و بجماعة كفايت قام السيد العامل رفقة السيد رئيس مجلس الجهة بزيارة لمقر « المجبنة » الكائنة بهذه الجماعة ، حيث استفادت الجمعية المسيرة من مشروع تنمية السلسلة الانتاجية للحليب و مشتقاته بجماعتي كفايت ولبخاتة ( دائـرة احواز جرادة الجنوبية) الذي رصد له غلاف مالي قدره 5.010.000,00 درهم بشراكة بين مجلس الجهة ، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكالة التنمية الاجتماعية، و كالة تنمية جهة الشرق، المديرية الجهوية و الإقليمية للفلاحة و الجمعية الحاملة للمشروع.

و يستهدف هذا المشروع التعاونيات الفلاحية لمربي الابقار الراغبين في الانضمام للجمعية بجماعتي كفايت و لبخاتة. حيث يهدف الى تثمين السلسلة الإنتاجية للحليب بالجماعتين السالفتي الذكر وتحسين دخل الكسابين الصغار من خلال الرفع من حجم قطيع الابقار ودعم انتاج الحليب بمواصفات عصرية، وتقوية الكفاءات التقنية والتدبيرية للمستفيدين، واحداث وحدة نموذجية لتربية الابقار، إضافة الى دعم وتسويق منتوجات الحليب المحلية عبر تأهيل وحدة انتاج الجبن القائمة بجماعة كفايت.

وبنفس الجماعة تم تدشين طريق سيدي احمد-سيدي امحمد الرابط بين جماعتي كفايت ولبخاته على طول 3 كلم، والذي تم بناؤه بكلفة مالية قدرها 4.478.908,80 درهم،من طرف مجلس الجهة في اطار برنامج تقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية بالوسط القروي، حيث سيمكن هذا المشروع من فك العزلة عن الدواوير القروية والمساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية والاجتماعية للجماعتين.

وفي الأخير قام السيد العامل رفقة السيد رئيس جهة الشرق بزيارة لمقر بعض التعاونيات بجماعتي جرادة و لعوينات، المستفيدة من الدعم المقدم لها في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين مجلس جهة الشرق والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتعاونيات المستفيدة من أجل تشجيع الأنشطة المدرة للدخل بالاقليم.