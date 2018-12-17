بلاغ صحفي

مجلس جهة الشرق يوقع اتفاقيات شراكة مع العصب الرياضية

في إطار المجهودات المبذولة من طرف مجلس جهة الشرق لدعم القطاعي الرياضي بالمنطقة، شهد مجلس الجهة بوجدة، عشية يوم الأحد 16 دجنبر الجاري، توقيع اتفاقيات شراكة مع رؤساء 5 عصب رياضية بالجهة.

وجرى توقيع هذه الاتفاقيات من طرف السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، مع رؤساء كل من عصبة كرة القدم، عصبة كرة اليد، عصبة كرة اليد، عصبة كرة السلة، عصبة الكرة الطائرة، وعصبة الريكبي، في انتظار توقيع اتفاقيات أخرى مع باقي العصب لمختلف الرياضات على صعيد الجهة.

وتمتد هذه الاتفاقيات التي تروم، دعم الرياضة بجهة الشرق، والمساهمة في توفير المناخ المناسب للرياضيين لممارسة أنشطتهم بكل أريحية، لمدة 3 سنوات.

وقال السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، إن الاتفاقيات الموقعة جاءت في إطار لقاء مع بعض رؤساء الفرق الرياضية بالجهة، تم خلاله تسليط الضوء على المشاكل التي تعيشها العصب الرياضية، وتباحث السبل الممكنة لإيجاد حل لمختلف المشاكل التي تشكل عائقا أمام الرياضة بالجهة.

وأشار السيد رئيس الجهة إلى أن الفرق الرياضية بالجهة، تعاني من قلة الإمكانيات المادية وغياب البنىية التحتية، معربا عن استعداد مجلس جهة الشرق للمساهمة في الرفع من إمكانياتها ودعمها لتحقيق الأهداف المسطرة لديها لإبراز الجهة في مجال الرياضي على المستوى الوطني.

وكشف السيد رئيس جهة الشرق، عن أن اللقاء الذي جمعه مع ممثلي كل من عصبة رياضية، توج بتوقيع إتفاقيات شراكة مع هذه العصب والتي ستعمل بدورها على توزيع الدعم المالي على الفرق المنضوية تحت لوائها.

وأوضح السيد عبد النبي بعوي ان المعايير التي إعتمدها مجلس جهة الشرق لتوزيع الدعم عادلة، إذ سيتم توزيع المنح على الفرق حسب الأقسام الرياضية التي تلعب بها، وأن المبلغ المالي المرصود يبلغ حوالي 12 مليون درهم، في حين سيصل خلال السنوات المقبلة إلى 18 مليون درهم.

وبخصوص مساهمة مجلس جهة الشرق في إصلاح الملاعب الرياضية على مستوى الجهة وترميمها، كشف عبد النبي بعوي، أن الجهة وقعت إتفاقية شراكة مع القطاعات الوصية، ورصدت غلافا ماليا لهذا الغرض، وأنها تنتظر توقيع اتفاقيات مع باقي الشركاء لمنحها الدعم لمباشرة عمليات الإصلاح.