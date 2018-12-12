المجلس العلمي المحلي لإقليم جرادة‎

نظم المجلس العلمي المحلي لإقليم جرادة بتعاون مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية يوما دراسيا تحت شعار: « من أجل خطة واعية لصيانة ثوابت الأمة واختياراتها » بالمركز الثقافي بجرادة يوم الأربعاء 05 دجنبر 2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا صباحا.

استفاد من هذا الملقى جمع غفير من القيمين الدينيين. و أطره طاقم علمي مكون من نخبة من العلماء والأساتذة الجامعيين.افتتح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة لفضيلة رئيس المجلس العلمي المحلي رحب فيها بالحضور الكرام، و ذكر بأهداف هذا اللقاء والمتمثلة أساسا في تذكير القيمين الدينيين بأهمية الثوابت الدينية والوطنية التي أجمع عليها المغاربة، ودورها الحاسم في وحدة الأمة وحفظ استقرارها الاجتماعي وأمنها الروحي. على إثر ذلك تناول الكلمة السيد المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بجرادة حيث نوه بتنظيم هذا اليوم التكويني باعتباره فرصة مهمة لتبصير الأئمة والخطباء والوعاظ والواعظات بثوابت البلاد وإرشادهم إلى تمثل هذه الاختيارات منهجا وسلوكا.و قبل بدء الجلسة العلمية كان للحضور موعد مع تكريم بعض الأئمة بهدايا رمزية مخصصة من طرف المجلس العلمي المحلي بالناظور في إطار العمل الجهوي المشترك المندمج.

بعد ذلك جاء دور الأساتذة المؤطرين في الجلسة العلمية التي سيرها فضيلة رئيس المجلس العلمي المحلي بالناظور الأستاذ ميمون بريسول بكل اقتدار، لتتفضل الدكتورة نزيهة امعاريج بمداخلة علمية قيمة في موضوع » مظاهر الوسطية والاعتدال في العقيدة الأشعرية » حيث ذكرت جوانب من تميز هذه المدرسة الفكرية عن غيرها من المدارس الكلامية من حيث الحرص على وحدة المسلمين واجتناب تكفير أهل القبلة، وأثر ذلك العظيم في حفظ الأنفس والأموال والأعراض، وأشار الأستاذة كذلك إلى الدور الريادي لهذه المدرسة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي والفكري للأمة على مر العصور. بعد ذلك قدم فضيلة رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم جرادة الدكتور عزيز سرغيني عرضا قيما حول » الاختيارات الفقهية المالكية ودورها في تثبيت الأمن الروحي وترسيخ السلم الاجتماعي: نماذج من فقه الصلاة » تناول من خلاله: التأصيل الشرعي لتلكم الاختيارات وأبرز امتياز علماء المذهب على أقرانهم من المدارس الفقهية الأخرى بالفهم الدقيق للنصوص الحديثية وحسن التعامل معها وتنزيلها على واقع الناس، ثم أعطى أمثلة جزئية دقيقة من فقه الصلاة كتأصيل حرمة تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، وكراهة التنفل قبل المغرب وبعد الأذان وغيرها…ثم تناول بعده الكلمة فضيلة رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم كرسيف الدكتور عبد القادر بوشلخة في موضوع: « إمارة المؤمنين: بيعة شرعية وميثاق متجدد لحفظ أمن استقرار المغرب ووحدته » حيث أصل لقضية الإمامة باعتبارها من مقاصد الدين الكبرى من خلال الكتاب والسنة والسيرة النبويتين، وبين المفهوم الشرعي للبيعة، وأبرز أوجه حفظ الإمامة العظمى لاستقرار الأمة الإسلامية تاريخيا، وأشار إلى دور إمارة المؤمنين في حفظ الدين وسياسة الدنيا خاصة في بلدنا المغرب منذ عهد الأدارسة إلى عصر الملوك العلويين الأماجد. وكانت المداخلة الأخيرة من تأطير الدكتورة ربيعة سحنون باحثة بمركز الإمام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية التابع للرابطة المحمدية للعلماء في موضوع: » قراءة في نهج الجنيد في التصوف » حيث قدمت بداية تعريفا مختصرا لعلم التصوف، وبينت أهم مدارسه مركزة على منهج الإمام الجنيد رحمه الله تعالى، ومستعرضة لأهم معالم مدرسته خاصة في الغرب الإسلامي، مؤكدة على حقيقة وجود علاقة ممتدة ما بين الأشاعرة وأعلام التصوف، مستشهدة ببعض النماذج من علماء المغرب

بعد فترة المناقشة و الإجابة على أسئلة المستفيدين، اختتم اللقاء بالدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين نصره الله و أيده

وكتبه الأستاذ عبد المولى مالكي