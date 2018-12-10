المجلس الإداري لأكاديمية جهة الشرق يصادق بالإجماع على تنفيذ ميزانية الأكاديمية برسم سنة 2018 ومشروعي برنامج عمل وميزانية سنة 2019

انعقدت الدورة الثانية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق برسم سنة 2018، يوم الجمعة 07 دجنبر 2018 بمقر الأكاديمية، ترأس أشغالها الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، السيد يوسف بلقاسمي، بحضور السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، والسيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري والسيدة والسادة المديرون الإقليميون بالجهة.

وفي كلمة له، أوضح السيد يوسف بلقاسمي رئيس المجلس الإداري للأكاديمية في دورته الثانية برسم سنة 2018 أن مشروع برنامج عمل سنة 2019 يندرج في سياق تواصل فيه منظومة التربية والتكوين تنزيل وأجرأة الأوراش ذات الأولوية التي تؤطرها التوجبهات الملكية السامية الواردة في خطابي الذكرى 19 لعيد العرش المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب، واستمرارية لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

وفي كلمته أبرز السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، السياق الذي يطبع هذه الدورة، ويكسبها خصوصيتها المتميزة، حيث أنها تمثل موعدا منتظما للاطلاع وتقييم ما تحقق بقطاع التربية والتكوين بجهة الشرق، كما أشار إلى المكانة المتميزة التي يخص بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله قطاع التربية والتكوين والتي كانت محورا للخطاب السامي بمناسبة الذكرى 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وبعد قراءة تقارير اللجن المنبثقة عن المجلس الإداري للأكاديمية، قدم السيد محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق عرضا مفصلا معززا بالمؤشرات الرقمية، تناول فيه حصيلة إنجاز برنامج عمل وميزانية سنة 2018، وبرنامج عملها المميزن برسم سنة 2019. وأشار إلى أن عملية الدخول المدرسي الحالي قد مرت في ظروف تربوية سليمة، وذلك بتعاون وانخراط مختلف المتدخلين والشركاء والفاعلين على مستوى الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها. وبعد تطرقه للنتائج المحققة والمكتسبات والتحديات المطروحة قدم السيد مدير الأكاديمية مشروعي برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2019 والذي يتميز باعتماد مقاربات تدبيرية ومعايير جديدة وتعبئة موارد إضافية مهمة لقطاع التربية والتكوين لتحقيق الأهداف المرجوة حيث تم الإشتغال على أجرأة الأوراش ذات الأولوية المتمثلة في التعليم الأولي والعرض المدرسي والدعم الإجتماعي وتطوير النموذج البيداغوجي والموارد البشرية والحكامة.

وخلال المناقشة، قاربت تدخلات السادة أعضاء المجلس، ما جاء في عرض الأكاديمية مثمنين مجهوداتها لتحسين ظروف التمدرس على مستوى الجهة.

وبعد تقديم إجابات وتوضيحات السيد الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والسيد مدير الأكاديمية حول النقاط المثارة خلال المناقشة، تمت المصادقة بالإجماع على تنفيذ ميزانية الأكاديمية برسم سنة 2018 ومشروعي برنامج عمل وميزانية الاكاديمية لسنة 2019 ، بعد ذلك تمت تلاوة برقية الولاء والاخلاص المرفوعة للسدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري