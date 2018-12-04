مهرجان الطرب الغرناطي: عازفات الاندلس برئاسة الفنانة خولة بنزيان حضور فني لافت ومتميز

شهد المعهد الجهوي للموسيقى والرقص بوجدة مشاركة فعالة ومتميزة للفنانة خولة بنزيان رئيسة جمعية وجدة الالفية للثقافة والتنمية ومؤسسة فرقة عازفات الاندلس ومديرة مهرجان جاران وثقافة واحدة، وتندرج هذه المشاركة ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الطرب الغرناطي المنظم تحت الرعایة السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وفي إطار فعاليات وجدة عاصمة الثقافة العربية، ولقد آثرت الفنانة خولة بنزيان ان تقدم بمعية أعضاء الفرقة النسوية كشكول فني نال رضا وإعجاب الجمهور عبرت عنه الزغاريد والهتافات التي ملأت قاعة العرض، ولقد استطاعت فرقة عازفات الاندلس ان تقدم عرضا فنيا متنوعا أظهر الاختيار الفني الناجح صاحبه تنوع على مستوى الزي والحضور على الخشبة الذي ابان اناقة المرأة المغربية، كما أن هذه الجمعية منحت الفرصة للتنشئة للمشاركة تعبيرا عن احتضان مختلف الاعمار والطاقات.

وبهذه المناسبة عبرت الفنانة خولة بنزيان عن سعادتها بهذه المشاركة المتميزة التي تنضاف الى مسارها الفني الحافل بالمشاركات داخل وخارج الوطن، منوهة بأداء كافة أعضاء فرقة عازفات الاندلس انشادا وعزفا، كما اشادت بالطاقات الصوتية والفنية التي تزخر بها الجمعية، هذا وأعربت رئيسة عازفات الاندلس ان جمعية وجدة الالفية والطاقم الاستشاري المساند لها بصدد التحضير لمشروع ثقافي من شأنه أن يساهم في خلق اضافة على مستوى المشهد الثقافي بجهة الشرق، وفي هذا الاطار جددت الفنانة خولة بنزيان شكرها للقائمين على تنظيم هذه التظاهرة خاصة المديرية الجهوية للثقافة وما تم بذله من جهود لإنجاح هذا الحدث.

ويذكر ان الفنانة خولة بنزيان تشارك كمرشحة وممثلة للمغرب في البرنامج العملاق الملكة ملكة المسؤولية الاجتماعية بمبادرة تحت عنوان « رسالة الفن »، كما تشغل مديرة مركز لتلقين دروس الموسيقى والفنون التراثية وكذا اللغات الاجنبية فضلا عن تقوية القدرات والمهارات الابداعية النسوية، وتسعى رئيسة جمعية وجدة الالفية للثقافة والتنمية الى خلق فضاء للمرأة المبدعة على مستوى جهة الشرق لاحتضان المواهب وإبراز وصقل الخبرات.