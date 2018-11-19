مجلس جهة الشرق يخصص 335 مليون درهم، لمشاريع اقليم تاوريرت

أشرف كل من السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، والسيد العربي التويجر عامل إقليم تاوريرت، يوم الأحد 18 نونبر الجاري، على تدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالإقليم والمتعلقة بالطريق الوطنية رقم 6 بدوار أولاد عدو على طول 2.4 كلم بتاوريرت، وعلى تدشين كهربة عدة دواوير بجماعة لقطيطير، وذلك بحضور كل من السيد خالد سبيع النائب الأول لرئيس الجهة والسيدة نصيرة منصوري النائبة السادسة لرئيس الجهة وكذا السيدات والسادة أعضاء مجلس الجهة عن إقليم تاوريرت وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.

وقال السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، إن تدشين هذه المشاريع المندرجة ضمن البرنامج المسطر من طرف مجلس الجهة تأتي في إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد الاستقلال المجيد.

وأوضح السيد رئيس مجلس جهة الشرق، أنه تم تدشين مجموعة من المشاريع في إقليم تاوريرت التي أشرفت على نهايتها والتي هي في طور الإنجاز، مشيرا إلى أن برنامج التدشينات بالإقليم كان غنيا ومتنوعا، حيث عرف تشييد أكثر من 100 كلم من الطرقات، وكهربة العالم القروي بكلفة 30 مليون درهم، وفتح الطرق ب 106 مليون درهم، فضلا عن كهربة العديد من الدواوير، والتنقيب عن الماء وتجهيز النقط.

وأشار السيد عبد النبي بعوي، إلى أن البرنامج تضمن بناء مدرستين جماعيتين، وبناء مركز للتكوين المهني، وعن قرب تدشين نواة جامعية بتاوريرت التي ستعرف النور في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأبرز السيد رئيس مجلس جهة الشرق في ذات الصدد، أن مشروع النواة الجامعية في تاوريرت ستعود بالفائدة على أبناء المنطقة، كون أن تنقلهم من تاوريرت إلى جامعة محمد الأول بوجدة كان يكبدهم معاناة كبيرة، خاصة في ظل ظروف غلاء السكن والكراء.

وأشار السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، إلى أن إقليم تاوريرت استفاد من برنامج غني بتكلفة إجمالية تفوق 335 مليون درهم، برسم سنة 2016 و 2017 و 2018، للاستعداد في إنجاز وتنزيل البرنامج الثلاثي ل 2019 و 2020 و 2021 .

وفي نفس الإطار، وقف السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق على تقديم مشروع برنامج تنمية جهة الشرق في إقليم تاوريرت المتعلق بفتح المسالك الطرقية وفك العزلة التي هي في طور الإنجاز بتنشرفي، وواد زا، وعين لحجر، وسيدي علي بلقاسم، وملقى الويدان وسيدي لحسن، ومستكمر ودبدو ومشرع حمادي، وعلى مشروع كهربة 26 دوار بإقليم تاوريرت.

كما وقف السيد رئيس مجلس جهة الشرق على تقديم مشاريع إنجاز الأثقاب الاستكشافية ومشاريع الخدمات الاجتماعية، وعلى مشاريع تأهيل مراكز العالم القروي، فضلا عن مشاريع تأهيل مراكز العالم القروي -التجهيزات الرياضية للقرب.